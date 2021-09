Clara Benítez: “La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la OMS en 1992, pero en Argentina aún no la reconocen y no es cubierta por las obras sociales”

En diálogo con FM Fuego, la vecina de la ciudad de Río Grande habló acerca de la fibromialgia y de la concentración realizada el día martes en la plaza Almirante Brown donde un grupo de vecinos reclamó por su reconocimiento como enfermedad a nivel nacional.

“La fibromialgia es una enfermedad que afecta al cuerpo de forma generalizada. Mayormente causa lo que son dolores musculares, fatiga, cansancio, sensibilidad en todo el cuerpo, trastornos del sueño, dolores de cabeza, adormecimiento y hormigueo en extremidades; por eso se llama sensibilización central, porque se centraliza en todo el cuerpo”, explicó Clara.

En esa línea, indicó que “esta enfermedad trae muchas consecuencias más allá de las dolencias que uno pudiera tener; hay mujeres que si o si necesitan ser atendidas por psicólogos porque uno se deprime. En mi caso, cuando ando con dolores es una angustia total, hay días que me levanto de la cama y días que no”.

Con respecto al reconocimiento de esta patología, Clara especificó que “no está reconocida a nivel nacional. Ya fue reconocida como enfermedad por la OMS en 1992, pero acá aún no lo fue y, al no ser reconocida, no es cubierta por las obras sociales”.

“Esto no se trata sólo de los gastos, sino también de lo que es poder tener un médico especializado en esa enfermedad y que se enfoque en esa patología. Yo tuve que pasar por varios médicos, varios traumatólogos hasta que di con una reumatóloga. Hay médicos que ni siquiera la conocen o la conocen muy poco”, aclaró.

Asimismo, Clara remarcó que “estoy hace tres meses sin poder conseguir turno y la medicación que se toma para estos casos no es de venta libre sino que hay que hacer un control. Creo que hay una sola reumatóloga en toda la provincia”.

Por último, comentó que “el día de ayer se convocó a nivel nacional para que a las 12 del mediodía todos se concentren en los puntos que pudieran en apoyo a esta ley”.

“La gente que se concentró en el Congreso ayer fue con la que yo me uní y a partir de la cual empecé a averiguar acá en la provincia. En esa investigación me enteré que en el 2015 se había presentado ya un proyecto de ley, pero fue rechazado”, concluyó Clara.