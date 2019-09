CHARLA SOBRE «CUIDAR LO QUE NOS DA SUSTENTO»MAÑANA EN RIO GRANDE

RIO GRANDE.-Este Viernes 13 de septiembre a las 20hs. se llevara a cabo en el Club Nautico RG «Cuidar lo

que nos da sustento» una charla y proyección de documentales cortos, abierta a la

comunidad, impulsada por Patagonia (marca de indumentaria deportiva) y la organizacion

Sin Azul no Hay Verde.

En la misma se abordarán diferentes problemáticas y perspectivas que afectan a la realidad

de TDF.

– Emergencia Climática – Angeles De La Peña (Sin azul no hay verde) (15min)

Breve charla orientada a conservación. Crisis climática\solución: El trabajo colectivo. Las

distintas maneras de accionar etc.

– Proyección de documental «Estado Salmonero» (18 min)

El caso de las Salmoneras en Chile. Una comunidad actuando frente a una problematica que

los afecta.

– Canal de Beagle y Salmonicultura – Beagle Secretos de Mar (15min)

El riesgo de la instalacion de salmoneras. La reacción de la comunidad Fueguina ante la

amrnaza.

– Peninsula Mitre – Ana Gandino. (15min)

Experiencia conociendo la península. Qué puede hacer cada uno como deportista o

montanista. La importancia de proteger. Como de tanto ir a la peninsula decidieron cuidarla.

– Cuidar lo que nos da sustento – Tomas Ceppi (Himalayista Sponsoreado x Patagonia)

(15min)

Experiencia como escalador. Patagonia como ejemplo de marca que decidió proteger

ambiente.

– Cortometraje de Patagonia (Deporte) (15min)

THE LAST HILL (Deporte – Bicicleta y Ski)

