Chapperón: “Hoy seguramente termine la pericia y Obras Públicas va a poder cuantificar la situación para la reconstrucción de las áreas afectadas”

La Ministra de Gobierno de Tierra del Fuego dialogó con FM Fuego sobre el incendio ocurrido ayer por la noche en el Hospital Regional Ushuaia y, a pesar de que aún no hay un informe concluyente, estimó que afortunadamente no habría daños graves en la unidad médica.

La funcionaria indicó que según las pericias iniciales realizadas por la Policía Científica “daban cuenta de que el inicio del incendio había sido en una sala de internación de Salud Mental y que en ese lugar no había calefactor, ni cables que hicieran cortocircuito, ni ninguna situación que pudiera producir este ígneo. El informe preliminar indica que podría ser intencional, pero aún no está determinado”.

En cuanto a los daños que pudo observar, detalló: “El área de Salud Mental está afectada, al igual que el de diálisis que estaba al lado; también afectó el cielorraso del laboratorio. Lo que se puede ver no es tanto, pero lo que hay que revisar son las instalaciones ya que por los entretechos están todas las conexiones de luz, de gas y de agua. Eso obviamente no pudimos verlo. Hoy seguramente termine la pericia y Obras Públicas va a poder cuantificar la situación y ponerse a trabajar en lo que será la reconstrucción de las áreas afectadas”.

En ese sentido, agregó: “En principio parecería que no hay ninguna pérdida de equipamiento, pero todavía no lo podemos confirmar. Tampoco se pudieron revisar aún los daños del área de diálisis”. Sin embargo, Chapperón resaltó que “hoy ya están arreglados los turnos en la sala de diálisis de la Clínica San Jorge. El Hospital de Río Grande también se ha puesto a disposición, ofreciendo ambulancias y su sala de diálisis, pero por el momento no sería necesario”.

Por otro lado, agradeció la disposición de todos aquellos sectores que se contactaron: “La verdad que en pocas horas hemos tenido la solidaridad de todos: los navales, los gremios, personal de salud de las otras clínicas, la Municipalidad. Hemos recibido mensajes de Nación, tanto del Ministerio de Salud como del de Seguridad, poniéndose a disposición en lo que fuera necesario”.

Asimismo, la funcionaria explicó que desconocía de dónde había salido la información de que se estaban pidiendo insumos, pero manifestó que “le pedimos a la comunidad que se queden tranquilos que tenemos todas las necesidades cubiertas. En el día de hoy seguramente estemos realizando las reuniones para ir organizando lo que serán los próximos días hasta que tengamos conocimiento de la magnitud real del daño”.

Por último, la Ministra de Gobierno valoró el rápido accionar del sistema sanitario “que rápidamente se reorganizó y el Hospital de Río Grande se puso a disposición ofreciendo sus camas y sus médicos, que por suerte no fueron necesarios”.