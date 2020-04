Chaperón: “Acá lo más importante es la salud de la población”

A horas de cumplirse un mes de la cuarentena impuesta por el Gobierno Provincial en relación a la pandemia del Coronavirus, se continúan intensificando los controles para evitar la circulación de personas por la vía pública.

En diálogo con FM Fuego, la Ministra de Gobierno Adriana Chaperón brindó detalles y aclaraciones en torno a los permisos que se encuentran vigentes en Tierra del Fuego. “Los permisos nacionales los estamos trabajando con el Gobierno Nacional porque no pueden regir de la misma manera que rigen en Buenos Aires por ejemplo. Nosotros no estamos desde la provincia adheridos a todas las actividades que está adherido el Gobierno Nacional. Por ejemplo, nosotros no tenemos reactivada la obra pública. Solo se ha autorizado un caso en particular, como lo es en Río Grande sobre calle Thorne, porque tiene conexión con el hospital y en Capital y Gran Buenos Aires si está habilitada, por eso ya teníamos algunas diferencias”. Asimismo, la funcionaria aclaró que “cuando todo el mundo comenzó a solicitar los permisos, la página colapsó y la gente comenzó a salir con el pedido y no con la autorización, con lo cual fue un día muy difícil para Tierra del Fuego, porque circulaba muchísima cantidad de gente y que es lo que queremos evitar”.

Chaperón explicó que “la provincia se encuentra trabajando en una aplicación (para teléfonos celulares) que es mucho más fácil utilizarla, porque tiene cuestiones locales. Hasta hoy, todos los servicios exceptuados continúan circulando con las autorizaciones que en general son dadas por los jefes de policía, que ellos extendían los certificados. Eso sigue teniendo vigencia hasta que nosotros tengamos la aplicación”.

Por otro lado, indicó que “en los últimos días hemos puesto una restricción, que tiene que ver con las personas que deban ir a realizar una compra y la restricción tiene que ver con los días que pueden salir. Si van en auto, pueden salir por el último número de la patente y si lo hacen caminando, lo pueden hacer de acuerdo al último número de su documento, pero esto no puede ser en cualquier momento. Tiene que ser los días que corresponde para poder disminuir la cantidad de personas que están circulando, porque en Ushuaia el virus ya está circulando entre nosotros y por suerte en Río Grande no se está todavía en esa etapa epidemiológica. El virus avanza rápidamente y si no controlamos, (Río Grande) también va a entrar en esa etapa (epidemiológica) y es lo que tratamos de evitar”.

La ministra sostuvo que “lo que se busca desde el Gobierno con todas estas medidas es adelantarnos a cualquier situación de apertura administrada de la cuarentena que no está hoy, pero para el futuro y ya empezamos a trabajar con la industria y el comercio, en cómo sería esa potencial apertura y armamos protocolos que presentan las empresas. Todo eso es remitido a una comisión de emergencia y la gente de Salud es la que evalúa y si está aprobado, será presentado por el Gobernador al Presidente de la Nación, quien será el que va a decidir si va abriendo, administrando de alguna manera esta cuarentena en algunas provincias o localidades en particular, pero esto todavía no ha ocurrido”.

“Acá lo más importante es la salud de la población, entendemos todos la necesidad imperiosa que tienen muchísimas personas de trabajar, porque son las únicas fuentes de ingreso y por eso el Estado está tratando de poner las herramientas necesarias para asistir a todas esta personas”, aclaró Chaperón.

En relación a la intensificación de los controles, la Ministra de Gobierno sostuvo que “los controles pasaron a ser de 97 a 121, pusimos controles en nuevos lugares, implementamos el sistema de números de patentes y documentos para que circulen menos personas”, sostuvo Chaperón.

Detalles de la aplicación

En relación al funcionamiento de la aplicación que busca implementar la provincia, Chaperón explicó que “La aplicación, si bien permite la circulación por las calles de la provincia, permite acercar al ministerio de Salud a la casa de los vecinos a partir de una serie de datos que se anotan y que diariamente le pide que registre la temperatura corporal de la persona, para que Salud pueda tener un seguimiento; además permite que uno pueda sacar una autorización para circular”.

Asimismo, agregó que “Esa autorización tiene controles de tiempo en los cuales uno está fuera de casa, por ejemplo, yo tengo para ir y volver al supermercado tres horas y eso es lo que está establecido. Me marca una cantidad de tiempo fuera de mi casa. En los casos de trabajo, marca lo mismo, si yo trabajo 8 horas, cuando la active me va a dar 9 horas, porque me da la posibilidad de ir y volver a mi trabajo”.

Chaperón sostuvo que “Esto se va a cargar con un código QR en el teléfono y la policía va a tener esta misma aplicación para poder leer eso en el teléfono. El programa va a tener una luz verde o una roja en caso de que no esté autorizado. Lo que nos va a permitir la aplicación es controlar la cantidad de gente que va a haber por hora circulando. Tenemos que ordenarnos para salir, tener horarios, todo tiene que ser acotado, con el cumplimiento de la distancia social, ver cómo se hacen los deliberys, en qué horarios”, finalizó la ministra.



