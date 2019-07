Cesari Hernández: “La situación indigna, es cierto, pero no hay un delito penal”

El Juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández, tomó intervención en el insólito hecho ocurrido en la Comisaria Primera, en el cual un efectivo de la fuerza instalara un dispositivo para filmar al personal femenino dentro de los baños.

Al respecto , dialogó con FM FUEGO, y habló de éste hecho señalado que “Nosotros recibimos la noticia por parte de personal de la división de comunicaciones de la policía a partir de una actuación interna que realizó el comisario Rodríguez,y en la cual se llevaron a cabo tareas de investigación .

Por tal , entendí que dicha situación ameritaba que que el juez se constituyera en el lugar , ya que la competencia no es del fiscal de turno, sino del fiscal mayor Guillermo Quadrini , este , inmediatamente se puso a disposición del juzgado y formamos una causa , entrevistándonos con las autoridades”.

El fiscal Quadrini finalmente dejó constancia de todo lo sucedido en un acta, y se expidió en la negativa de que no apreciaba la presencia de un delito , y solicitó no iniciar una investigación, por lo que ahora me toca a mí dictar un fallo haciendo el control de esta legalidad”, dijo.

Sobre la ausencia de delito, el Magistrado expresó “Sino está escrito no existe”, es decir no está tipificado en el código penal, en este caso, este tipo de situación no está abarcado por la ley”concluyó.

