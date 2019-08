Cerraron las oficinas de Comercio y Defensa al Consumidor por malas condiciones edilicias

El reclamo que venían sosteniendo los empleados de la dependencia de la Secretaria de Comercio de Río Grande, desde hace varias semanas, motivó a que se presentara en el lugar el gremio de ATE, encabezado por su secretario General Felipe Concha, quien en dialogo con FM FUEGO indicó : »

«Se consideró el reclamo de los empleados y se pidió el cierre y se hizo un acta en la cual se explicita que los trabajadores no van a prestar servicios hasta tanto no sean reubicados . Nosotros no podemos permitir que trabajen en esas condiciones , a pesar de tratarse de un edificio nuevo.» dijo

A los distintos inconvenientes incluso se sumó una pericia eléctrica en el lugar que constató que el cableado se encuentra trabajando a una temperatura elevada a la normal, por lo defectuoso de la instalación, lo que se consideró un riesgo permanente para quienes se encontraban en las oficinas.

» Sin ir mas lejos ,señaló el dirigente , ayer se cayó una estufa de arriba sobre una computadora , es muy peligroso , y esto es culpa de los funcionarios a los que se les paga un sueldo , y no hacen absolutamente nada » denuncio el gremialista.

Finalmente anunció » los reclamos que hicimos están a la vista en el Ministerio de Trabajo y pedimos que se realicen las modificaciones necesarias si quieren que los trabajadores vuelvan a prestar servicios »

Cabe mencionar que as oficinas de Comercio y Defensa al Consumidor estarán cerradas hasta nuevo aviso.

Gracias por compartir!