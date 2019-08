Marcelo Córdoba : » Nos esta diciendo Gorbacz que la provincia esta en quiebra»

Tal como se había previsto , a partir de las 10 de la mañana, de hoy martes , los trabajadores estatales nucleados a través de ATE ,están llevando adelante una movilización por las calles de Río Grande para evidenciar su descontento ante la ausencia de una convocatoria a paritarias para fijar la pauta salarial para el segundo semestre del 2019.

Al respecto, en declaraciones para FM FUEGO , el dirigente gremial Marcelo Córdoba , sostuvo » hoy hemos salido a manifestarnos porque lamentablemente la inflación en las góndolas de los supermercados se ha llevado puesto los sueldos de todos los trabajadores ,por esta razón, pedimos a los grandes grupos de comerciantes y empresarios que «bajen el pie del acelerador » y dejen de remarcar los precios porque ya la gente no puede comer »

Asimismo agregó «Esta protesta también tiene que ver con la protesta salarial y el compromiso explicito que hubo de que las negociaciones se retomaran en el mes de agosto, porque nos siguen limitando y perjudicando , nosotros definitivamente ,no coincidimos con los dichos del Ministro Gorbacz porque estamos con un presupuesto reconducido , y si dividimos los 500 millones de pesos que van a entrar menos, en estos cuatros meses son 120 millones de pesos por mes ,y si un estado va a depender de 120 millones de pesos con un presupuesto que oscila los 40 mil millones , nos esta diciendo este hombre que no estamos en crisis sino que estamos en quiebra , y acá no vemos que alguien haya reaccionado para preguntarle en que condiciones se encuentra el estado provincial»

En tal sentido remarcó que » Gorbacz no sabe ni cuanto de masa salarial se paga mensualmente y la verdad que un Ministro no conozca estos números ,y salga a hacer este tipo de declaraciones , no solo no ayuda , sino que entorpece el procedimiento y el funcionamiento del estado » concluyó.

