“Cargás con mucha culpa porque sentís como que sos responsable de lo que pasó con Sofía, es una carga muy grande”

Así lo afirmó Héctor, quien a sus cortos 6 años fue el último que vio a Sofía Herrera antes de ser llevada. Hoy ya como mayor de edad, dialogó con FM Fuego sobre los recuerdos que tiene de ese momento.

“Yo mucho no me acuerdo de ese momento porque pasaron bastantes años y yo era muy chico. Lo que me acuerdo es que habíamos ido a un día de camping con la familia y lamentablemente pasó lo que pasó. El momento en el que salimos a buscar leña, Sofía se había apartado, yo fui con ella y después pasó todo esto”, comentó.

En ese sentido, Héctor afirmó que “apareció un hombre y se la llevó. Estábamos muy desorientados, no sabíamos muy bien dónde estábamos”.

“Éramos muy chiquitos, es complicado. Cargás con mucha culpa porque sentís como que sos responsable de lo que pasó. Hoy uno quiere hacer algo para arreglarlo, pero no se puede ya. Pasé muchas veces por ese camping después de esto, he ido con amigos pero trataba de no pensar en eso, es una carga muy grande. Con el transcurso de los años uno se va olvidando, pero le queda esa culpa de lo sucedido. Le podría haber pasado a cualquiera”, manifestó.

Con respecto a las dudas de cierta gente que plantea que Sofía nunca estuvo en ese camping, Héctor declaró: “A mí me da un poco de bronca que digan cosas que no son. La gente habla por hablar a veces, hacemos lo posible para que la gente entienda”.

Por último, Héctor se refirió al identikit del sujeto llamado popularmente como “Espanta la Virgen”, el cual pudo armarse en base a su declaración, y expresó sus ganas de que sirva para encontrar al responsable: “Estaría bueno que encuentren a este hombre y que se haga justicia”.