Buenos Aires: Paro y movilización de trabajadores del Hospital Garrahan

La medida comenzó este miércoles cerca de las 7 de la mañana e incluye una movilización desde las puertas del Hospital en la calle Combate de los Pozos 1881 hasta el Ministerio de Salud de la Nación. Esta corresponde al quinto paro en lo que va del año del personal del hospital quienes reclaman mejores condiciones laborales y aumentos de sueldo.

En ese sentido, Gustavo Lerer, delegado de ATE, explicó que “no nos gusta estar de paro, lo que nos gusta es hacer nuestro trabajo, pero cada día es más difícil. Ahora aumentó la inflación interanual 50,2%.

Asimismo, señaló que “hablaban de que nosotros éramos privilegiados, pero ahora somos descartables. El año pasado ya perdimos gran parte de nuestro poder adquisitivo, ahora es lo mismo. Todos los trabajadores de la salud hicimos una reunión para tratar de coordinar a nivel nacional; vamos a empezar a preparar una pelea nacional porque evidentemente no se tiene en cuenta esto”.

Por otro lado, lamentó el hecho de que muchos miembros de la familia del Garrahan hayan fallecido: “Muchos compañeros han fallecido y también familiares de compañeros, porque muchos señalan que tenemos la vacuna, pero muchos de nuestros familiares no la tienen aún”.

Por su parte, la también delegada Luisa Pérez expresó sus inquietudes con respecto a la pandemia y a la inminente llegada de la variante Delta: “Por el momento se mantiene el número de pacientes, no ha aumentado. Tenemos en total tres salas habilitadas para el área Covid, pero no han aumentado en forma cuantitativa aún los casos. No sabemos cuando recrudezca la situación por la infección por la variante Delta qué es lo que va a pasar con nuestros niños que tienen enfermedades preexistentes”.

“Claramente tenemos que estar alerta porque ya hay aumento de casos de adenovirus; yo que estuve recorriendo el hospital he visto más contagios con respecto a los otros virus, pero claramente cuando aumente el contagio por la Delta no sabemos cómo va a impactar en los pacientes con preexistencias”, agregó.

Con la llegada de la pandemia y las consecuencias que esto generó en todo el sistema de Salud también se ven reflejadas en los bolsillos de los profesionales del Garrahan, quienes exigen un aumento de salario que se corresponda con su responsabilidad en este momento de crisis sanitaria.