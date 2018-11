BERTONE PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL ULTRA TRAIL MOUNT BLANC

La gobernadora junto al intendente y autoridades de South American Sport Company lanzaron el evento más importante de running mundial que en 2019 se presentará en Ushuaia convocando a miles de visitantes y deportistas, además de instalar la infraestructura de senderos en los distintos recorridos diseñados para el evento.

Este martes, la gobernadora Rosana Bertone junto al intendente Walter Vuoto y el presidente del INFUETUR Luis Castelli, realizaron el lanzamiento oficial del evento Ushuaia de Ultra Trail Mount Blanc que tendrá lugar del 5 al 7 de abril de 2019.También participaron Pablo Tarelli, CEO de South American Spot Company y Daniel Catania, Director de Ushuaia by UTMB.

El evento potenciado por UTMB, la marca más importante a nivel mundial en running, contará con circuitos de 130 km, 50 km y 35 km que recorrerán alturas y desniveles atravesando glaciares, bosques, montañas, lagunas y muchos otros de los impactantes paisajes del Fin del Mundo.

Al respecto, la gobernadora Bertone agradeció a los organizadores y señaló que “ser la sede de este evento me hace pensar en esa Ushuaia internacional que nosotros queremos, por lo que también trabajamos para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno” y agregó que “nuestras bellezas paisajísticas van a ser vistas en todo el mundo pero también vamos a generar un trabajo articulado que nos va a dejar experiencia e infraestructura y es solo el puntapié de esta experiencia que esperamos siga creciendo”.

“La colaboración entre las distintas áreas del Gobierno y la predisposición del intendente nos permite llevar adelante este gran evento y que nuestros jóvenes se comprometan aún más con el deporte que es un objetivo con el que venimos trabajando desde el primer día” afirmó la mandataria y agregó que “este es un muy buen punto de partida y esperamos en abril tener una exitoso evento que nos permita mostrar nuestra cultura y nuestra provincia y que los visitantes también puedan disfrutar de ella”.

Por su parte el intendente Walter Vuoto señaló que “nos sentimos orgullosos de recibir este evento, ya que somos una ciudad pujante que crece y aprende día a día” y que en tal sentido “Ushuaia se consolida como destino de eventos deportivas que nos trasladan su experiencia”.

“La única forma de llevar adelante este evento es con el trabajo colectivo que venimos realizando con la gobernadora y no solo en lo deportivo. Celebro que esto lo hagamos juntos ya que no pone en juego la discusión de quien maneja el turismo, si la ciudad y la provincia, si no que avanzamos junto en seguir fomentan el destino Ushuaia Fin del Mundo” concluyó Vuoto.

Los organizadores destacaron que la carrera contará con sistemas de seguimiento en vivo y de control de salud constante de los corredores con el objetivo de mantener la excelencia de servicio que UTMB propone a sus corredores y a quienes los acompañan.

Gracias por compartir!