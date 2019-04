BERTONE: «ESTA ES UNA REPARACIÓN HISTÓRICA PARA LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA»

El gobierno provincial cedió a través de un convenio, un Salón de Uso Múltiples para ser utilizado por la institución, y cedió una fracción de tierra que era propiedad de la Dirección Provincial de Puertos.

La gobernadora Rosana Bertone presidió este lunes en Río Grande, la firma de un convenio para la utilización de las instalaciones de un salón de usos múltiples, y la transferencia de dominio de una parcela de tierra a favor de la Prefectura Naval Argentina.

La mandataria señaló que «este es un derecho histórico para la Prefectura Naval. Instruí a (el presidente de la DPP Néstor) Lagraña para resolver el tema porque no hay nada más justo que trabajar con lo que corresponde y con el derecho».

En tal sentido, recordó que «en nuestra gestión venimos reparando lo que durante años y años no se hizo. Algunos lo entienden y otros no. Es increíble lo que en términos de derechos no se ha hecho con nuestras instituciones y con nuestra sociedad, y esta es una reparación histórica para la Prefectura Naval».

La gobernadora afirmó que Prefectura «es una institución de la que nos tenemos que sentir orgullosos porque son los custodios de nuestros mares, son una institución pilar del país y porque hoy es una de las fuerzas que más nos ayuda en la lucha contra el narcotráfico».

Asimismo, mencionó que «esta transferencia era muy reclamada por esta institución», y agregó que «estamos avanzando en un convenio firmado con la DPOSS, para terminar con el destacamento que está en el Lago Fagnano».

La mandataria remarcó que «queríamos cumplir con esto que se hizo mal y lo queríamos reparar. Tenemos que volver a valorizar las instituciones de la Patria».

Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, mencionó que la firma del convenio y la cesión de la tierra «es una doble satisfacción porque queremos mucho a esta institución».

Recordó que «en el año 1993 se produce la transferencia de las tierras de Nación a las provincias y, en el 2009, hicimos toda la documentación y el título de propiedad se otorgó a la Dirección Provincial de Puertos».

«En mayo del año pasado la gobernadora Bertone nos pide que solucionemos esta situación y empezó un trabajo en conjunto con la Prefectura Naval», anotó Lagraña, y de esta manera, «está debidamente acreditado y documentado para la Prefectura Naval».

Por último, explicó que «hicimos un convenio de uso y, a través de ese convenio, va a haber una contraprestación de servicios por parte de la Prefectura Naval. Si bien no tenemos movimiento portuario en Río Grande, sí hay un control y trabajo de parte de la Dirección de Puertos de la Provincia. Con los datos vamos a tener información oficial cada 15 días y en base a eso vamos a poder emitir las facturas correspondientes».

Estuvieron presentes en la firma, el jefe de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, Prefecto Mayor Alfredo Oscar Panozzo, el jefe de la Prefectura Naval Río Grande, Prefecto Javier Valenzuela, los senadores José «Nato» Ojeda y Julio Catalán Magni; las legisladoras Myriam Martínez y Andrea Freites, el legislador Federico Bilota; prefectos retirados y en actividad, y medios de comunicación.

