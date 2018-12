BERTONE ENTREGÓ ANTEOJOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

La gobernadora Rosana Bertone encabezó -este martes en el IPRA de Río Grande- la entrega de pares de anteojos a niños, niñas y adolescentes de la ciudad.El crecimiento y desarrollo adecuados están vinculados al aprendizaje y a las experiencias que los niños, niñas y adolescentes, transitan en sus edades críticas.

El programa “Vernos Bien” se puso en marcha en el mes de Septiembre de este año, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad concreta para aquellos niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia puedan acceder de forma gratuita a un par de anteojos recetados por un oftalmólogo previamente.

El mismo se llevó adelante a través de la Subsecretaría de Coordinación de Primera Infancia bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Comunitaria dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, mediante un convenio celebrado con la firma ANCAR S.A., empresa fueguina que hace muchos años presta servicios en nuestra provincia.

Destinado a niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 18 años, el programa “Vernos Bien” lleva entregados 350 pares de anteojos entre la ciudad de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.En esta oportunidad, se hizo entrega de 15 pares de anteojos que representan de forma simbólica el cierre, sólo por el año lectivo, de este programa.

Al respecto, Bertone comentó que “sé que no es algo fácil cuando uno tiene una dificultad, hacer de esa dificultad algo público, hay cosas que resuelven la vida de la gente de una manera muy importante que te cambian la vida”. En tal sentido, la mandataria mencionó que “cuando fui chica sufría de la vista y tuve que ser operada de una miopía tremenda”, y se preguntó “¿por qué no dar esta posibilidad a todos nuestros niños que no tienen obra social de comprar un par de anteojos?”.

“En algunos casos los oftalmólogos son voluntarios, tanto del sector privado como del público”, indicó Bertone, quien agradeció a “ésos oftalmólogos por su solidaridad, en un tiempo de crisis es muy importante la solidaridad” agregó la gobernadora. Asimismo, Bertone manifestó que “estoy feliz con este programa, el año le daremos continuidad. Es muy importante porque se obtienen derechos que a veces a muchos sectores no les llega”.

Por su parte, el secretario de Coordinación Territorial, Héctor Garay, recordó que “Bertone cuando fue senadora y diputada trajo anteojos a las tres ciudades de la Provincia”, y subrayó que “la Gobernadora nos pide que le brindemos respeto y calidad de vida a todos nuestros ciudadanos”.

Por último, la subsecretaria de Coordinación de Primera Infancia, Macarena Ruiz, agradeció a la Gobernadora “por poner en valor a la primera infancia que es muy importante desde la estimulación y, una de las cosas más importantes que perciben los chicos a través de sus ojos, es el mundo que los rodea entonces es muy importante que puedan ver”. Además, manifestó que “a partir de eso, los niños pueden desplegar todo su potencial y todas sus capacidades de forma adecuada y correcta”.

Estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Claudio Carrera, la legisladora Myriam Martínez, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial y medios de comunicación.

