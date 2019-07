Barrio Fuerza Unida: referente del sector dijo que “el Intendente señaló que no los van a sacar”

Marisa Villegas referente del Barrio Fuerza Unida, en diálogo con FM FUEGO , refutó los dichos del concejal Von der Thusen sobre la expropiación de los terrenos del barrio y sostuvo “nosotros sabíamos que habían concejales que no aprobaban el proyecto y por eso decidimos ir hasta el municipio el día viernes ,donde nos recibió el intendente ,quien nos transmitió tranquilidad y nos dijo quédense tranquilos porque no los van a sacar , y nos comentó , que este se había reunido con el dueño de los terrenos, quien , a su vez , le dijo que en algún momento se había sentado a dialogar con gobierno por este tema, y no habría recibido respuesta”

En tal sentido, Villegas mencionó “El intendente no nos prometió nada, solo nos transmitió la tranquilidad de que no nos van a sacar de allí, y que buscarían la forma de poder subsanar el asunto y lograr que los vecinos podamos pagar por esas tierras”

Por otra parte, la referente barrial desmintió los dichos del concejal Von der Thusen y aclaró que la decisión de no reunirse fue tomada en conjunto con los vecinos del barrio, quienes pidieron que aquellos concejales interesados en la problemática, se acerquen al Barrio donde serán recibidos”

Gracias por compartir!