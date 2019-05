Australtex: “Como gremio no queremos que toquen a ningún compañero”, dijo López

Tras la renuncia de Rogelio Sager a la AOT, el gremio quedará conducido por el inmediato sucesor del gremio, Roberto López, quien en diálogo con FM FUEGO anunció “está más que complicada la situación con la empresa, pero yo voy a continuar con la protesta que llevan adelante los compañeros trabajadores “

El dirigente dijo “el conflicto por ahora, paso a jurídicos y estamos a la espera que nos notifiquen en algo, hasta donde sé, la empresa no contestó y parece que no tiene intención de nada más que sostener el acuerdo anterior, al cual a nosotros no nos sirve, porque ellos lo incumplieron”

“nosotros como gremio no queremos que toquen a ninguno y lamentablemente Australtex siempre quiso sacar ventaja, y la gente ya se cansó y no quiere ceder más, el gremio esta firme y vamos a seguir peleándola hasta las últimas., puntualizó.

Gracias por compartir!