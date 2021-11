Ante la Justicia el Dr. Loiacono se desdijo de sus dichos acerca de supuestas mafias en la Obra Social Fueguina

Luego de la denuncia presentada por la Presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino, Mariana Hruby, contra el Dr. Loiacono, titular del Centro Médico Ushuaia, por sus dichos acerca de una supuesta mafia en OSEF y su temor por su integridad física, al ser citado por la justicia el profesional rectificó sus declaraciones.

Loiacono, dijo finalmente que su elocución “fue referente al tema en general, dando su punto de vista y explicando las diversas formas de corrupción en materia de sanidad que el considera relevantes, aportando para ello un caso que le tocó vivir en oportunidad de ser Director del Hospital Regional de Ushuaia, pero nada tiene que ver con la gestión actual de gobierno y/o de la presidencia de OSEF…”.

Por otro lado, el titular del Centro Médico Ushuaia mencionó en relación con las manifestaciones realizadas en medios de comunicación de que teme por su vida, que las mismas se relacionan al nivel de estrés en el que se encuentra inmerso por las dificultades económicas por las que transita, no por sentirse amenazado en forma personal.

Ante esta situación, OSEF se encontraría analizando el inicio de acciones tendientes a recomponer el daño que los dichos de Loiacono podrían haber ocasionado.

En un comunicado emitido por la obra social el pasado viernes, el organismo había comunicado que “la supuesta intencionalidad para la no cancelación de los honorarios resulta totalmente inverosímil y alejada de la realidad, ya que como se expresó extensamente, los recursos de la obra social no alcanzan a cubrir las obligaciones mensuales. Asimismo, los centros de mayor complejidad convenidos por la Obra Social absorben ampliamente la totalidad de prestaciones que se brindan. Por tanto, pretender instalar una situación de preferencia de pago de uno sobre otro no resulta posible”.

En otro párrafo, respecto de la demora en las cancelaciones de las deudas, la OSEF había asegurado que la misma “no significa que estas se desconocen y/o no se abonarán, solo que se adecuarán a la disponibilidad financiera del organismo, quedando el prestador liberado a adoptar las medidas que estime pertinentes”.