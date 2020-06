Ana Oliva solicitó que la búsqueda no finalice

Oscar Andersen desapareció el pasado 28 de mayo en el Río Bueno y la tía del joven, Ana Oliva, solicitó que la búsqueda no se finalice y en diálogo para FM Fuego comentó cómo se está desarrollando la búsqueda actualmente “Para mí, como familia las cosas van mal, porque hace una semana y media que no hay ninguna fuerza de seguridad, no hay nada. Esta mi hermano, mi cuñada y familiares de mi cuñada. Antes de ayer me comunicó mi sobrina, mediante un audio, que estaban todos bien pero que no habían novedades”.

Asimismo, Oliva relató “Ayer estuve con el señor Bustamante, Machado y Peralta en una pequeña reunión en donde yo pedía que subieran las fuerzas, que no dejen de buscar, entiendo todo el tema del clima y lo que ellos me decían pero necesito que acompañen a mi familia. Sé que mi hermano desde el otro lado debe decir que lo abandoné pero no es así, fui al juzgado, todos los días hago llamadas, mando mensaje sólo pidiendo que no dejen de buscarlo porque hoy no se está buscando, sólo lo busca la familia y no creo que sea muy fácil para ellos, estar mal y encima tener que rastrear el lugar, es triste pero es la realidad que estamos viviendo” y en el mismo sentido agregó “Ayer le pedí a los jefes que salga una comitiva, que busquemos una manera y hoy es el helicóptero. Pido por favor a las autoridades que el helicóptero pueda llevarle la gente y que sigan la búsqueda”.

Finalmente Ana Oliva manifestó “Nos pongamos en el lugar de la esposa, la bebé y toda la familia que está detrás de esto que no es fácil. Todos sabemos que él se encuentra en el mar, que está ahí pero no por eso vamos a dejar de buscar. Por favor a las autoridades que se pongan en el lugar de nosotros. En el lugar donde está mi hermano, no hay ninguna fuerza. Sólo defensa civil llega a María Luisa, creo que la policía también, pero no necesito que estén en María Luisa, necesito que estén en el lugar de los hechos porque en donde están ahora no se puede hacer nada” Cerró.

