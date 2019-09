ALQUILERES:PROPIETARIOS E INMOBILIARIAS AUMENTAN LO QUE QUIEREN

RIO GRANDE.-Esta mañana por FM FUEGO , Jimena Miño de la Asociación de Inquilinos de Río Grande fue consultada por las difucultades económicas que significan el aumento del dólar y el valor de los alquileres y comentó » hay mucha gente que pidió recision de contrato anticipado de viviendas pero tambien de locales comerciales son los hechos que mas ocurren, la actualización de contratos no es parejo a veces las inmobiliarias llevan un aumento y los propietarios otro como no hay nada reglamentado , tengo muchos propietarios que quieren hacer las cosas bien y me llaman de manera particular, porque los aumentos deben ser acordes de acuerdo a la propiedad, al espacio, los metros cuadrados, todas cuestiones a considerar, por su parte en Río Grande no hay desalojos por este mnotivo, al menos que esa Asociación este enterada»sostuvo Jimena Miño.

Al preguntar nuestro medio sobre la regulación de la ordenanza, Miño sostuvo » eso quedó en la nada, no hay nada, pero mas allá de eso, es una locura lo que se pide por un alquiler , porque se alquila y no hay arreglos previo al alquiler, y en 10 dias ya tenes todo tipo de problemas, no funcionan los calefactores etc, y comienzan los reclamos, eso se habia solicitado en la ordenanza, que pudieran tener una inspección cada vez que se termina un contrato» sostuvo la representante de la Asociación de Inquilinos quien desde esa entidad atienden en el número 15531402.

Gracias por compartir!