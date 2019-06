Alberto: «El dólar vale lo que vale porque dejan fugar reservas a diestra y siniestra»

El candidato a presidente del Frente De Todos Alberto Fernández reveló que fue contactado por funcionarios el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener una reunión en los próximos días y anticipó qué postura llevará a esa reunión.

“Tenemos que ver qué hacemos con la deuda. Eso no quiere decir que queremos conducir a la Argentina al default. Soy parte del equipo que sacó a la Argentina del último default. Lo último que nos importa es que caer en eso y haremos todo lo que es necesario para no entrar en default”, agregó el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Fernández.

“Cuando (Mauricio) Macri se vaya nos va a dejar u$s 30.000 millones en depósitos, que es dinero de la gente, y u$s 30.000 millones de deuda en Leliq. Y nos van a quedar como toda reservas alrededor u$s 40.000 millones. En ese contexto tenemos que hablar con los acreedores, nosotros o con quién gane”, enfatizó Fernández durante una conferencia de prensa brnidada en San Juan, con el gobernador Sergio Uñac.

“Nos vamos a sentar con la vocación de pagar, pero no nos pidan que para pagar pongamos más sacrificio de la gente. Como no lo permitimos en el 2003 no lo vamos a permitir ahora. Alguien del Fondo mandó una carta diciendo que venía a Buenos Aires y que quería hablar conmigo y esto es lo que les voy a decir”, subrayó el dirigente porteño.

“Necesito que los argentinos vivan bien, no que nos aplaudan en Wall Street. Nunca estuvimos tan aislando como ahora. Nos estamos en default porque el Fondo nos socorre, sino lo estaríamos. ¿Qué es estar en el mundo si nadie nos presta plata?”, se preguntó.

Según dijo Fernández, el gobierno de Macri “está malgastando las reservas para pagar la fuga de dólares y dejan fugar dólares para dejar un valor ficticio de dólar”. “El dólar no vale lo que vale. Vale lo que vale porque dejan fugar reservas a diestra y siniestra. Mes a mes vemos como nuestras reservas caen un ritmo de 2.500 millones mensuales”, consideró.

“Vamos a volver a poner en marcha a la Argentina, con mano de obra que no se puede explotar. La actividad económica cae 5, 6 punto s y nadie se asombra. Es un deterioro como nuca se ha vivido en el país. Lo hicimos una vez, vamos a volver a hacerlo”, se entusiasmó el exfuncionario.

a construir otro camino, con otro país es posible”, planteó.

ambito.com

