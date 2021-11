Agrupación La Roja va por la conducción del Sutef con la premisa «Un sólo cargo igual a la canasta básica»

Cintia Cepeda, candidata a secretaria general por la seccional Rio Grande, manifestó a FM FUEGO los objetivos que se ha fijado la agrupación La Roja, para afrontar las elecciones del SUTEF a fines del mes en curso.

El próximo 30 de noviembre se realizarán las elecciones en el gremio del SUTEF, donde confrontará la lista Lila, actual conducción del gremio, y la lista opositora, La Roja, donde Cintia Cepeda es la candidata a secretaria general por la seccional Rio Grande.

Cepeda habló sobre como se preparan para estas elecciones, «estamos tranquilos, saliendo a militar en las escuelas en el tiempo que podemos, porque trabajamos en las escuelas, es decir que utilizamos nuestro tiempo libre para acercarnos a los jardines, a las escuelas primarias, a las secundarias, para poder pegar nuestra folletería, para que nos conozcan y charlando con los compañeros. Como agrupación ya venimos desde hace un tiempo en la calle, saliendo a luchar con las distintas problemáticas que nos aquejan en el sector docente».

Se expresó también con respecto a sus objetivos para ofrecerles a los afiliados del SUTEF «después de la pandemia nos estamos acomodando, durante la pandemia hubo mucha falta de cargos, no se entregaban las horas, los compañeros y compañeras han pasado situaciones muy complicadas en la parte laboral, así que estamos reacomodándonos en ese sentido. Todavía quedan vestigios, el sector inicial fue el más afectado, quisieron paliar esa situación dándole 10 horas en vez de darnos un segundo cargo o la posibilidad de tomar un segundo cargo que tampoco es lo ideal, porque lo ideal es un sólo cargo y que el mismo sea igual a la canasta básica, esa es nuestra premisa, nuestro primer objetivo es el salario, que nos tiene que alcanzar para sustentarnos».

Cepeda siguió enumerando las propuestas que les hacen llegar a los afiliados, «también salimos a luchar por nuestra obra social, que hoy en día está devastada, pedimos que se deje de intervenir nuestra obra social, tenemos vocales pero no pueden decidir por nosotros, solamente tienen voz, pero no en la toma de decisiones», agregando que «durante la pandemia se vio una decadencia en los edificios escolares, en calefacción, caños rotos, en lo eléctrico, la falta de mantenimiento, nosotros que caminamos las escuelas recibimos las quejas de los directores de los establecimientos, no hay mantenimiento, se tienen que suspender las clases, no hay inversión».

Finalmente, la referente de la agrupación La Roja dijo que «en lo que a nosotros nos compete tratamos de acercar soluciones porque hoy no somos la conducción del gremio, queremos la recuperación del camping de Tolhuin, que se ha deteriorado completamente y que es un beneficio para el afiliado incluso muchos lo desconocen». finalizó diciendo Cintia Cepeda.