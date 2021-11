Acuerdo de partes en la denuncia por agresión que había realizado el juez Césari Hernández

El hecho sucedió el 5 de abril de este año, donde el Juez Césari Hernández fue golpeado por dos jóvenes, después que éste le reclamara por una mala maniobra que habían realizado el comando de un auto, cuando realizaba actividad física en la ciclovía.

El abogado Francisco Giménez, informó que se llegó a un acuerdo de partes entre el Juez Césari Hernández y los dos jóvenes imputados de agresión hacia su persona, en un hecho que sucedió el pasado 5 de abril, en horas de la tarde.

Al respecto, Gimenez expresó: «Pasado un tiempo donde las pasiones y los ánimos se van aplacando, se van calmando, las partes pueden reflexionar, se ha llegado a un espacio de mediación que permite la ley en casos de delitos menores, en este caso era lesiones leves y con la buena predisposición del Dr Césari Hernández, quien en principio habría sufrido estas lesiones, se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Con esto quedaría el sobreseimiento de los chicos, una vez que el juez apruebe el acuerdo y por sobre todas las cosas, quedarían sin ningún tipo de antecedentes o manchas en sus legajos, que pongan en riesgo sus fuentes de trabajo ahora o en el futuro».

«Cuando hay una instancia de mediación todas las partes ceden algo, en este caso la víctima y la gente que estaba imputada cedieron, se llegó a un acuerdo con un pedido de disculpas por lo sucedido, sin rencores y cada uno sigue su camino».

Por otra parte y en relación al suceso de hace pocos días en Tribunales con imágenes que se viralizaron, donde el Dr. Giménez tuvo un altercado con las «Madres en Lucha», dijo que, «de mi parte no hice ninguna presentación en la justicia, sé que tomó intervención el Colegio Público de Abogados, reclamando que se tomen medidas de seguridad en el edificio de YPF por parte de la Justicia, no sólo para los abogados que estamos ejerciendo nuestra profesión y podemos ser víctimas de alguna agresión o un agravio, sino para todos los que concurren a los tribunales, cuenten con un espacio seguro. En mi caso particular la presentación la hice en el Colegio de Abogados que tomó rápida intervención, esto no significa la defensa en particular del hecho en el me vi involucrado de ninguna manera».