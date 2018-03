Legislatura: Parlamentarios analizaron el discurso de la Gobernadora

Luego del discurso de la gobernadora Dra. Rosana Bertone, donde inauguró el 35° período de sesiones ordinarias, los titulares de las distintas bancadas políticas y la Vicepresidenta 1ª de la Cámara, dieron su impresión sobre la mirada de la Primera Mandataria provincial. También, se refirieron al futuro del trabajo legislativo para este año.

MYRIAM MARTÍNEZ: “Los puentes unen, no dividen” dijo sobre la municipalización

La vicepresidenta 1ª del Parlamento, legisladora Myriam Martínez resaltó “el acercamiento a la realidad” que ha brindado la Gobernadora al pueblo de la Provincia. Así, entendió que aportó un balance de los dos años de su gestión y consideró las “dificultades que hemos atravesado pero también, lo que ha trabajado y los frutos de ese trabajo”. También ponderó la “gran inversión con la obra pública”. En este punto, consideró que en anteriores gestiones gubernamentales “no se planificaba”, se había dejado de lado el crecimiento demográfico de la población.

“Hoy, la Provincia tiene un rumbo, se han ordenado las cuentas públicas. El ordenamiento y la recaudación, en cuanto a lo fiscal, es muy importante porque nos permite visibilizar el futuro que se avecina”, señaló esta mañana.

Por su parte, dijo que desde el oficialismo legislativo, se ha trabajado en varias iniciativas “para que la Gobernadora (Dra. Rosana Bertone) pueda gestionar y llevar adelante su proyecto de gobierno”. Respecto de las herramientas solicitadas por el Ejecutivo, Martínez adelantó el trabajo en la reforma electoral. “Es un proyecto que ya estaba presentado en el Parlamento aunque perdió estado parlamentario. Vamos a tratar de construir los consensos necesarios” para alcanzar la reforma que “la Provincia necesita”. En este sentido, hay iniciativas parlamentarias de Pablo Blanco y Ricardo Furlan.

Sobre el proyecto de municipalización de los barrios de la margen sur del río Grande, Martínez recordó el pedido de debate por parte de la Dra. Bertone. “Una mirada amplia respecto a esos barrios, prácticamente nuevos, y que precisan del Estado”. Anunció que ambas iniciativas serán giradas a la comisión que preside ella, es decir Legislación General (1) y agregó: “Vamos a tener un amplio debate y mucha participación”. En los ámbitos de discusión de Legislatura, las Comisiones Permanentes de Asesoramiento Legislativo son amplias y abiertas a toda la comunidad, recordó la Vicepresidenta 1ª de la Cámara.

“Desde la Legislatura, vamos a escuchar a los vecinos que están a favor y los que no. La Gobernadora no está imponiendo nada; si la municipalización es lo más efectivo, será el Parlamento quien lo determine”, recordó. Caso contrario, Myriam Martínez entendió que “será la Legislatura la que deberá aportar herramientas al Ejecutivo, para que la gente viva mejor. Los puentes unen, no dividen”, entendió.

Myriam Martínez, puso en valor la puesta en marcha de la casa de Salud de Tolhuin, hecho que permitió que muchos vecinos tolhuinenses puedan recibir un servicio de calidad en su localidad y adelantó que mañana participará de la inauguración de la escuela de Puerto Almanza, hecho significativo que brinda más servicios a los fueguinos.

En el año 2012, la legisladora Martínez había ingresado un proyecto de ley que buscaba la creación de una escuela primaria en Puerto Almanza. El asunto 148/12 perdió estado parlamentario y fue archivado, según dispone la Ley Nacional N° 13.640.

“El Estado tiene que estar presente; presente para brindar todos los servicios. Tenemos que trabajar, complementarnos para dar mayores servicios a todos los vecinos. Lo que no tenemos que hacer es dividir ni enojarnos porque pensamos diferente”, sentenció.

PABLO BLANCO: Destacó la convocatoria al diálogo y calificó a la reforma política como “necesaria”

“En términos generales el discurso fue positivo”, dijo el titular de la bancada de la UCR – Cambiemos y agregó que “hubo cuestiones que fueron dificultosas al inicio de la gestión y que pasaron por el ámbito de la Legislatura. Lo más importante para analizar con tiempo es el desagregado del discurso que se entregó por separado con el detalle de lo sucedido en estos dos años. Auspicioso en que convoca al diálogo y esencialmente el compromiso dado por la Gobernadora y el bloque oficialista de encarar positivamente la reforma política que es tan necesaria e imprescindible en Tierra del Fuego”.

“Hemos presentado varios proyectos – desde la bancada de UCR – Cambiemos- que tienen que ver, desde la esencia, con la reforma política, Ley de partidos políticos, así que, en eso vamos a trabajar y esperamos el compromiso, tal cual lo señaló la Gobernadora, de encarar el debate en este tema.”

“No es la primera vez que hace referencia al acompañamiento nacional y de la Legislatura. Muchas medidas que se han tomado sin el acompañamiento de la mayoría de los bloques, no hubieran sido posibles. Ese es el compromiso que asumimos desde UCR – Cambiemos, independientemente de quien esté al frente del Ejecutivo uno debe brindar las herramientas para tratar de mejorar la situación de la gente.”

MÓNICA URQUIZA: “Estamos a disposición desde el día que juramos”

Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza manifestó que, respecto del discurso de la Gobernadora, “como oposición compartimos algunas cosas y otras no” e hizo referencia al reclamo de la Mandataria respecto de “algunos sectores políticos que presentan pedidos de informes, pero uno no hace más que cumplir con su obligación”.

Remarcó que “el correr del tiempo nos ha dado la razón en algunas cuestiones que, con fundamentos, no acompañamos”, pero se esperanzó que a partir de ahora “podamos trabajar en el ámbito de la Legislatura, con diálogos y consensos”. A su entender, en estos dos últimos años “esto no ha pasado”. Así, destacó que “la mayoría de las autoridades de las Comisiones son del oficialismo, así que los temas que no se trataron, no fueron abordados precisamente porque ellos no quisieron”, dijo.

Finalmente, la presidenta del bloque del MPF se esperanzó en un cambio de actitud en el trabajo legislativo de este año. “Uno no pretende participar de las decisiones del Gobierno. La Gobernadora ha sido electa para gobernar y nosotros para cumplir una tarea legislativa, pero tenemos una obligación social de participar en la discusión para buscar el bienestar de todos los fueguinos. Estamos a disposición desde el día que juramos”, concluyó.

FEDERICO BILOTA: “Nuestro desafío es generar infraestructura para el desarrollo económico de la Provincia”

El legislador Federico Bilota, por su parte, analizó que “fue un discurso esperado por todos, que le da sentido a todo lo que se ha hecho durante estos dos años de gestión”. Destacó la referencia “al gran valor que se ha conseguido, como es la pacificación social, con el gran esfuerzo que implica ordenar la administración, para que los servicios funcionen como se debe”. En ese sentido destacó como ejemplo, que “el sistema previsional de los empleados públicos hoy es sustentable”, afirmó.

Avizoró que “a partir de ahora entramos en una segunda etapa en la Provincia, que es la generación de oportunidades de desarrollo económico”, y se refirió a la importante cantidad de obras de infraestructura” en todo el territorio provincial. En ese sentido ejemplificó con la obra del puerto de Ushuaia, el tendido de fibra óptica y la obra de la ruta costera del Canal Beagle. “El gran desafío que tenemos hacia adelante, es dejar un gran avance en lo que tiene que ver con la infraestructura para ese desarrollo económico”, finalizó.