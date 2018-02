La concejal Mora recibió al presidente del Centro de Veteranos de Guerra Roma Alancay

Este jueves la concejal Miriam Mora recibió en la sala de Comisiones al Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Roma Alancay y a parte de la comisión directiva en el marco de lo que será un nuevo aniversario del conflicto de Malvinas.

Durante el encuentro los presentes dialogaron por espacio de una hora y allí se analizaron diferentes aspectos y situaciones que tienen que ver con la realidad de ese sector de la Comunidad; el funcionamiento de la Causa Malvinas durante el último año, como así también el esfuerzo que implica la organización de una nueva edición de la tradicional vigilia del 2 de abril.

Tras la reunión la concejal Mora señaló que sinceramente es un “orgullo poder recibir en el Concejo Deliberante a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, y desde la institución hemos decidido incrementar la ayuda económica que le damos año tras año a los ex combatientes para el armado de la carpa y la organización que significa la semana previa a la Vigilia del 2 de abril”.

En tal sentido indicó que el “comienzo del armado de la carpa comenzará el día 24 de marzo y el 26 se inaugurará la misma para todos los vecinos de la ciudad y de la provincia, permaneciendo abierta hasta el acto del 2 de abril, asimismo siempre va a ser poco lo que nosotros podamos desde el Concejo Deliberante con respecto a todo lo que ellos nos han brindado, y nos han dado a nosotros defendiendo a nuestra patria”.

También explicó que durante la reunión se habló con respecto de algunos proyectos que se están cumpliendo y que han salido desde el Concejo Deliberante como por ejemplo lo ha sido el “logo de Malvinas en los carteles nomencladores”, dijo, al tiempo que agregó que también nos han solicitado “poner en los nombres de los ex combatientes, no solo de los caídos, la sigla VGM, que es algo comprensible, respetable, y un aporte más para que nosotros sepamos cuando estamos en la calle quienes estuvieron defendiendo nuestra patria”.

Por otro lado la edil se refirió al rechazo manifestado junto a la concejal González respecto de las políticas del gobierno nacional en torno a la soberanía sobre las Islas Malvinas señalando que “este comunicado que difundimos días atrás, también se los he entregado al Presidente del Centro de Veteranos de Guerra, y queremos que nuestros vecinos también muestren el respeto y realicen una defensa de nuestra soberanía sobre Malvinas, y estamos pidiendo en la ciudad que acompañen con la firma para que sea enviado a la Cancillería para que dejen de negociar con las Islas Malvinas”.

“Es triste que se permita la realización de estos vuelos porque termina siendo un negocio, cuando para nosotros la causa Malvinas es algo que no se negocia, que no se regala, por el contrario nuestra soberanía se defiende, y es lo que estamos exigiendo”.

Finalmente indicó que están “esperando la respuesta de los Concejo de Tolhuin y de Ushuaia, de la Legislatura, como así también de Diputados y Senadores a los cueles le fueron remitido los comunicados para que ellos adhieran, pongan palabra, y hagan una defensa de nuestra soberanía”.

Por su parte el Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Roma Alancay agradeció a los ediles porque siempre “están dispuestos a colaborar con la gesta de Malvinas, a días de cumplirse los 36 años del conflicto de Malvinas”.

Resaltó que la causa Malvinas es “de todos, la reunión fue positiva, además también pudimos plantear distintas inquietudes como por ejemplo lo es un proyecto a través del cual los hijos nuestros se incorporen a trabajar en el día de mañana en el Centro de Veteranos de Guerra, o como sabemos que el salón de Museo de Malvinas forma parte del corredor turístico de nuestra ciudad, tanto del gobierno, como de la Municipalidad, por lo cual esperemos que sea viable, son los hijos que como nosotros decimos vamos pasando la posta, y serán ellos que en el día de mañana llevaran adelante la causa de Malvinas, con lo cual a futuro puedan ser incorporado al Municipio, pero sabemos que esto sea un tiempo, y sería un gesto para los hijos de los Veteranos de Guerra”.

Consultado respecto de cómo se viene trabajando para lo que será la vigilia del 2 de abril, dijo que “venimos trabajando desde el mes de octubre del año pasado, en el mes de enero enviamos todas las invitaciones a nivel nacional, sea a Presidencia, Cancillería, la Cámara de Diputados, etc., para que ellos puedan venir a compartir la Vigilia”, dijo, al tiempo que explicó que “también sabemos que desde hace dos años el gobierno nacional dio un giro con respecto a Malvinas, muy poco se habla, y hace días atrás se conoció respecto de estos vuelos que se van a realizar sobre las Malvinas a partir de terceos países, lo cual es algo que rechazamos absolutamente, la concejal Mora nos entregó un comunicado para que acompañemos con un listado de firmas, que la ciudad de Río Grande nos acompañe, y lo podamos enviar a Cancillería, de forma que esos vuelos se rechacen, teniendo en cuenta que está en juego nuestra soberanía”.

Por otro lado se refirió a la ley Gaucho Rivero, para lo cual sostuvo que “se ha dejado sin efecto la aplicación de esta ley, cuando en un momento se había respetado, pero ahora vemos como viene los cruceros como si nada, y creo que es una política tanto del gobierno provincial, como nacional”.

Finalmente Alancay remarcó que el “gobierno nacional tiene que tomar a Malvinas como una política de estado como debe de ser sobre nuestras soberanía”, dijo, al tiempo que recordó que “el día 24 de marzo estamos comenzando a armar la carpa, mientras que el día lunes 26 de marzo a la 11 horas vamos a realizar la inauguración de la carpa, y como todos los años esperamos a toda la comunidad, y a distintas escuelas para contarles la historia de Malvinas”.