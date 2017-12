Juró el Dr. Guillermo Ruckauf como nuevo Ministro de Salud

Sumar personal capacitado, desarrollar la infraestructura y sumar nueva aparatología fueron los desafíos planteados por el nuevo ministro. La gobernadora pidió a todos que trabajen juntos para mejorar el sistema de salud de la provincia.

La gobernadora Rosana Bertone tomó juramente este viernes al doctor Guillermo Ruckauf como nuevo Ministro de Salud de la provincia. El reconocido traumatólogo reemplaza al doctor Marcos Colman al frente del Ministerio en el que ya se venía desempeñando como Secretario de Salud, y donde logró descubrir y desarticular un red de compra-venta de certificados médicos “truchos”.

Luego de la jura, la gobernadora Rosana Bertone tuvo palabras de elogio para el Dr. Ruckauf, de quien destacó que “tuvo una actuación muy relevante en descubrir la mafia de los certificados truchos. Por una investigación que él hizo en Fiscalización Sanitaria hoy hay una causa penal. Había gente que cobraba por dar certificados médicos falsos, con firma, sellos y hasta historias clínicas. Así estafaban al Estado provincial y a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego, porque si un trabajador público presenta un certificado trucho para poder faltar está estafando a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos una atención que debería brindarse y no se brindó”.

La Gobernadora señaló que el área de Salud es una de las áreas más complejas de gobierno y que requiere mucho trabajo, por lo que hizo un llamado a todos a apoyar la gestión del doctor Ruckauf, remarcando que el Gobierno está realizando un gran esfuerzo por mejorar la calidad de los servicios de salud. “El ciudadano se tiene que sentir bien atendido cuando va a la guardia del hospital” afirmó.

Por último, la gobernadora Bertone señaló que estos cambios en el gobierno buscan relanzar la gestión luego de dos años al frente del Poder Ejecutivo. “Queremos que los nuevos equipos estén funcionando lo antes posible, para que ya en enero, el año ya arranque ordenado”, señaló.

Durante el acto de juramente, el Dr. Guillermo Ruckauf señaló los pilares de su gestión: “Nosotros trabajamos en base a dos ejes fundamentales. Uno es la infraestructura y aquí tenemos un gran desafío, porque estamos sumando capacidad edilicia y sumando equipamiento. El otro es el recurso humano y el personal capacitado que necesitamos”.También valoró el rol de los Centros de Atención Primaria para “ir a buscar a la población sana y enseñarle a no enfermarse” y destacó la realización de importantes obras y la incorporación de tecnología.

“Nosotros trabajamos para que la gente no se enferme. Ese es el gran cambio de paradigma que tenemos desde la salud” sostuvo el Doctor Ruckauf “y cada vez que fracasamos en ese objetivo, es que tenemos que curar al enfermo”. Por ello, puso en valor el rol que deben cumplir los CAPS “para ir a buscar a la población sana y enseñarle a no enfermarse”.

El nuevo ministro saludó al saliente Marcos Colman, graficando que “no se bajó del barco, sino que solo cambió de camarote” y reafirmó el compromiso “de seguir trabajando por la provincia” en la que reside desde hace más de treinta años. En tanto, la gobernadora Rosana Bertone agradeció al doctor Colman por su acompañamiento que viene “desde el mismo momento que comencé en política, hace más de veinte años”.

Gracias por compartir! Facebook

Twitter

Google+ 0 shares