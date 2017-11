Gorbacz: “Urquiza está más preocupada por combatir al gobierno que por combatir el narcotráfico”

El jefe de Gabinete de la Provincia Leonardo Gorbacz destacó que “este es un gobierno que invierte en equipamiento en todas las áreas del Estado” y que hay muchos que “están acostumbrados a que lo único que hacía antes el gobierno era pagar sueldos”

Gorbacz recordó que “hace dos años atrás el tema de agenda de todos los días en los medios era que no había insumos en los hospitales, y que faltaba de todo en todas las áreas” y que “a algunos, lo que les hace ruido es que ahora el Estado invierte en equipamiento y obras”, en referencia a las críticas de la legisladora Mónica Urquiza que integra el bloque que conduce el legislador Damián Loffler.

“Como antes no se compraba nada, parece que cada compra que se hace es objeto de sospechas y cuestionamientos, pero van a tener que empezar a naturalizar que el Estado haga compras porque para brindar servicios de calidad es necesario darle a los servidores públicos las herramientas necesarias”, sostuvo el funcionario.

En una entrevista realizada por el periodista de Río Grande Armando Cabral, Gorbacz descartó que existan “puntos oscuros” como manifestó la legisladora Urquiza, y reiteró que “se hicieron compras de acuerdo a la ley a través de un procedimiento específico que está en el artículo 18 inciso h) de la ley 1015”.

“Si la Legisladora (Urquiza) no está de acuerdo con ese procedimiento, puede presentar un proyecto para derogar ese inciso y discutirlo en la Legislatura, porque para eso cobra un sueldo y debe tener asesores que para eso están y la pueden ayudar a armar el proyecto; pero lo que no puede decir es que lo que se hizo fue ilegal” manifestó el Jefe de Gabinete .

Gorbacz también criticó que “parece que la legisladora está más preocupada por combatir al gobierno que por combatir el narcotráfico y el delito”

“Las compras se hicieron con el conocimiento y el control del Tribunal de Cuentas, y como cualquier trámite normal se formulan observaciones y requerimientos para que el procedimiento sea como corresponde, pero en este caso lo que se evita es hacer público el detalle de las compras por razones de seguridad, porque no podemos estar informando a los delincuentes con qué tipo de equipamiento cuenta la fuerza policial”, explicó el Ministro.

“Si el legislador cuando sancionó la ley 1015 estableció un procedimiento para compras que no debían ser públicas, es lógico que se utilicen en el área de seguridad y no en otra, así que no se cuál es el problema”, finalizó Gorbacz.