Estafa con viviendas de ATE: Dos miembros de la comisión directiva fueron separados

El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, dio a conocer esta mañana por Radio Nacional Ushuaia la decisión de realizar una presentación judicial, ante consultas recibidas por particulares no afiliados al gremio, que habrían sido estafados con la operatoria de las 128 viviendas que construye el IPV.

“Desconozco qué metodología utilizaron para ofrecer las viviendas, pero sé que utilizaban mi nombre para hacer la operación”, dijo, y detalló que “hay personas que entregaron 25 mil dólares, 300 ó 400 mil pesos, por lo que manifestaron. Eso expusimos ante la justicia, pero ninguno tiene pruebas, excepto un señor que hizo todo el proceso por banco, porque vendió un terreno y depositó en el banco, a nombre de dos integrantes de la comisión directiva, que no reconocen haber recibido el dinero”.

“El resto de los que compraron denuncian lo mismo”, sostuvo, respecto de que apuntan a estos dos miembros de la comisión directiva, que fueron separados. “Estas personas estaban a cargo de la operatoria de viviendas dentro del sindicato. Son parte de la comisión directiva y eran responsables de controlar, de subir y bajar a la gente del listado. Tenían plena autoridad sobre el plan de viviendas, porque uno no puede estar metido todo el día y, cada vez que les preguntábamos si estaba todo bien, decían que sí”, señaló.

“Lo primero que hice fue correrlos del lugar, que no pertenezcan más a la comisión y que se encargue directamente la secretaria de acción social de llevar adelante esta cuestión”, sostuvo.

Estimó que “hace dos meses” comenzaron las versiones sobre estas supuestas irregularidades y detectaron con la revisión de las actuaciones que “en un momento uno de los compañeros firma como presidente y como secretario la confección del listado de beneficiarios. Cuando empezamos a revisar esto, nos dimos cuenta de algunas cuestiones, y hablamos con el IPV como corresponde”.

Admitió que “hay duda” sobre el accionar de estos dos dirigentes, aunque nieguen haber recibido dinero. “No sé cómo va a actuar la justicia y de eso se encargan los abogados”, indicó, sin poder precisar cuántos damnificados hay. “Cuatro o cinco trascendieron por los medios, pero se supone que hay más, por lo que nos dicen, pero no tenemos más información. Todos eran no afiliados”, aseguró, por lo que no podrían acceder al beneficio previsto sólo para afiliados al gremio.

“Uno se pone como abogado del diablo y piensa cómo pueden destinar semejante cantidad de plata, no siendo afiliados, a alguien que se lo ofreció”, observó, sin más información sobre cómo llegaba la oferta a estos particulares.

“En muchos casos nos decían que no preguntaban porque lo hacían en mi nombre y todos me conocen. Es muy raro. Esto cayó muy mal dentro de ATE y los compañeros están muy mal”, lamentó Córdoba.

Por otra parte, se refirió a la marcha de las paritarias tanto con el gobierno como con el municipio de Ushuaia, con quien tienen prevista una audiencia hoy en el Ministerio de Trabajo.

Hasta ahora sostienen el rechazo a la oferta de aumento de las asignaciones familiares y presentismo, y reclaman un aumento al básico: “No se siente que haya una crisis económica en la provincia, la gobernadora dijo que hubo una ganancia de dos mil millones de pesos, y con eso alcanza y sobra para repartirlos con los compañeros”, manifestó.

Observó que la misma propuesta fue realizada por provincia y municipio. “Tienen la plata para pagar las asignaciones familiares y, si hacen un esfuerzo más, le pueden poner plata en el bolsillo a todo el mundo y después pagar las asignaciones familiares. Hay compañeros que no aguantan más. El Ejecutivo dice que tiene solamente para asignaciones familiares y no va a tener para aumento salarial, y lo mismo pasa con la Municipalidad. Si tienen la plata, que la repartan en general, porque no todo el mundo tiene hijos, o hay compañeros que tienen hijos mayores y ya no cobran las asignaciones. Este tema se puede charlar y lo importante es que haya voluntad y ganas de hacer las cosas. Hay que usar el sentido común. Yo tengo la esperanza de que esto se resuelva lo mejor posible para todo el mundo”, concluyó.

Fuente: SUR54

