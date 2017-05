“Es una norma que va a generar derechos reales a personas de un colectivo absolutamente vulnerado”

Así lo aseveró la concejal González, tras la reunión de comisión que se realizó este martes en el marco del proyecto presentado por la edil respecto del “Cupo laboral Trans en el ámbito Municipal”. Cabe remarcar que el proyecto establece una proporción no inferior al 0,5% de la totalidad de su personal autorizado por Carta Orgánica a personas de este colectivo social.

En el marco del proyecto de Cupo Laboral Trans presentado por la concejal Verónica González, este martes se llevó a cabo una extensa reunión en la cual los ediles recibieron a representantes de este colectivo, como así también a docentes, y no docentes de la UNTDF a los efectos de continuar debatiendo el proyecto que se encuentra en comisión.

El encuentro que se llevó a cabo en la Sala de Comisiones fue presidido por la concejal González, participando también del encuentro los ediles Paulino Rossi, Raúl von der Thusen, Miriam Mora y María Eugenia Duré, con así también representantes del colectivo Trans, y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Tras el encuentro, la concejal González señaló que es un “cupo para personas trans, en el que dejo de ser individual para ser colectivo, dado que lo que hay que tomar en cuenta es que ha tenido muchísimos aportes de diferentes ámbitos, y esto es lo que enriqueció básicamente al proyecto”, dijo, al tiempo que agregó que “más allá de la discusión planteada durante la comisión entre las diferentes opiniones plasmadas, se va a continuar analizando el proyecto porque entendemos que palabras como vulnerabilidad, discriminación, vejación, marginación son las que todos los tratados internacionales con rango constitucional que tenemos han dejado en claro que es un colectivo vulnerado, y este caso que nos trae a la discusión es en el ámbito laboral”.

Asimismo remarcó como “positivo tener en el ámbito de la discusión distintos puntos de vistas, esto es lo que enriquece cualquier posibilidad que a futuro genere una normativa, esto me parece importante, pero también tiene que ver con una mirada ideológica y estructural de cada uno de nosotros respecto de lo que vemos, a lo que conocemos, a lo que desconocemos, y como reaccionamos ante eso”.

También la edil sostuvo que “aportes que hemos recibidos desde distintos ámbitos serán aportados al proyecto para enriquecerlo, básicamente creemos que no estamos en un marco inconstitucional, tenemos una Carta Orgánica que también habla, más allá de la mirada de esa Carta Orgánica en donde no se pensaba que dos varones o dos mujeres podían casarse, hablamos de matrimonios igualitarios, hablamos de identidad de género, personas que se auto conciben a los siete u ocho años, y terminan logrando su identificación como ciudadanos doce o catorce años más tarde, lo cual de esto tenemos que hablar, y esto es quizás lo que hoy no se está interpelando como ciudadano, con este proyecto tan simple y tan claro que hizo que durante tantos años ellos se hayan visto vulnerados”,

Finalmente la edil sostuvo que “seguiremos analizando el proyecto que se encuentra en comisión, tiene estado parlamentario, y es una norma que va a generar derechos y posibilidades reales a personas de un colectivo absolutamente vulnerado que son las personas trans de nuestra comunidad”, concluyó la concejal Verónica González.