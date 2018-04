El especialista del CONICET Dante Zannarini explicó a los concejales las falencias del sistema

Este jueves los ediles recibieron en la sala de Comisiones al especialista sobre el voto electrónico Dante Zanarini, coordinador del informe del CONICET denominado ‘Análisis de Factibilidad en la Implementación de Tecnología en Diferentes Aspectos y Etapas del Proceso Electoral’.

Del encuentro participaron los concejales Alejandro Nogar, Paulino Rossi, Verónica González, Miriam Mora y María Eugenia Duré, como así también estuvieron presentes el concejal por la ciudad de Ushuaia Silvio Bocchicchio, y la diputada nacional (MC) Liliana Fadul.

Luego de la reunión, la concejal González señaló que “queda claro que los fundamentos, los argumentos, la falta de consistencia de las dos legislaciones que hoy están en boga deben ser analizadas, me parece que apurar esta situación no nos va a llevar a buen puerto, dado que ya estamos tan vulnerados a nivel país, como para acceder a un sistema de voto electrónico que es muy vulnerable a la hora de ser aplicado”, argumentó la edil.

En tal sentido manifestó que “igualmente debemos escuchar todas las campanas, esta es una y lo suficientemente importante e interesante de la mano de responsables y profesionales del CONICET como para tenerla muy en cuenta”, dijo.

La edil advirtió que la “redacción es bastante endeble de los proyectos de ley, nosotros evidentemente podríamos estar comprando un sistema como es el sistema de voto electrónico que iría en desmedro del ciudadano a la hora de emitir un voto secreto y en desmedro de la constitución nacional a la hora de infringir la norma madre del país”.

Finalmente comentó que “nosotros debemos seguir analizando esto, y espero que no nos madruguen entre ‘gallos y medianoche’ con una normativa bastante cuestionada y cuestionable, no solamente por quienes hoy tenemos la responsabilidad de observar estas cosas y legislar, sino también por especialistas en la materia”.

“El voto electrónico no es recomendable”

Por su parte Dante Zannarini indicó que “les trasmití a los concejales algo que ya volcamos en el informe sobre el voto electrónico en el CONICET, donde en ese informe recomendamos no utilizar un sistema que para emitir el voto tenga una computadora entre la voluntad del votante, y la expresión de esa voluntad que es su voto”.

Puntualizó que el “voto electrónico no es recomendable, no resuelve los problemas que se quieren solucionar, sino que en muchísimos casos los agrava, como por ejemplo es el robo de la oferta electoral, la violación del secreto del voto, hoy por hoy el sistema actual tiene algunas debilidades en ese sentido, pero el voto electrónico en general las agrava”.

Asimismo indicó que el voto electrónico ha sido “dejado de usar en muchos de los países que hacían uso del mismo, por ejemplo Alemania, que tenía el sistema de voto electrónico lo declaró inconstitucional, y nunca más lo volvió a utilizar, Holanda también lo prohibió hace algunos años, Irlanda lo iba a implementar, compró las computadoras, y cuando las analizó, se dieron cuenta que este sistema era peor que el actual de ese momento, y finalmente no lo usaron, y Francia también lo declinó”.

Respecto de los casos de la ciudad de Buenos Aires y Salta, dijo que “no fueron positivos los casos de ambas provincias, tuvieron problemas como que era posible leer el contenido del chip a distancia, con lo cual una persona podía revelar el contenido de su voto”, dijo, al tiempo que agregó que “en las elecciones de 2015 en Buenos Aires se dieron cuenta de que en ese mismo sistema era posible cargar más de un voto en la misma boleta, y las auditorias no lo podían detectar, siendo que estos son algunos de los problemas, pero no sabemos cuáles son los otros problemas, quizás alguien si lo sabe, los está utilizando, porque un problema muy grande en esto es que el sistema no es transparente, ni siquiera para los partidos”.

Resaltó que los sistemas manuales tienen una “fiabilidad muy grande”, dijo, al tiempo que agregó que “el sistema que se usa en Santa Fé es muy bueno, es el sistema de boleta única de papel, siendo que esto es el sistema más usado en el mundo, especialmente en los países desarrollados”.

Finalmente indicó que los fundamentos del proyecto de la provincia son muy “débiles, abstractos, empezando porque no están bien justificados, donde no dicen bien cuál es el problema que se quiere resolver, y el articulado es demasiado genérico, por lo cual deja demasiado a la reglamentación”.

