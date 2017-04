El BTF otorga crédito de 30 millones de pesos para mejorar el servicio de transporte público de Río Grande

La gobernadora Rosana Bertone, presidió este miércoles el anuncio oficial de un préstamo por 30 millones de pesos que el Banco de Tierra del Fuego otorgará a la empresa ANGUS S.R.L. para la adquisición de 22 unidades que prestarán el servicio de transporte público en la ciudad de Río Grande.

ANGUS S.R.L. resultó ganadora previamente del proceso de licitación para la prestación del servicio y tiene por objetivo, además de la adquisición de nuevas unidades, iniciar un periodo experimental de rampas neumáticas para personas con movilidad reducida, adultos mayores y personas lesionadas, entre otros usos. Estos avances generarán más de 50 puestos de trabajo de manera directa y una importante cantidad de empleos de manera indirecta.

“Cuando el Presidente del Banco me comentó esta posibilidad me dijo que había garantías hipotecarias importantes, nuestro objetivo es ayudar al sector privado y también cuidar nuestro banco y en este caso, se cumplían los requisitos para lograrlo” sostuvo la Gobernadora, recordando también que “hemos ayudado previamente a otras empresas de servicio públicos y ese es el camino que queremos para nuestro banco, una sinergia de esfuerzos que resulte en soluciones concretas para la gente”.

Bertone manifestó que “tenemos muchísimos reclamos de los vecinos de Río Grande con respecto al transporte público y como Estado no podemos desatender este pedido, ya sea mejorando el pavimento en las áreas que nos corresponden por el IPV, como colaborando con el transporte público” y agregó que “sabemos que el servicio de transporte público no es algo fácil de llevar adelante en ningún lugar de país, pero realmente quiero que les vaya bien y que la gente pueda beneficiarse de un buen servicio y sobretodo que no tenga demoras ahora en el invierno”.

La Mandataria contó que en sus periodos como diputada y senadora participó en gestiones referidas al servicio de transporte público y señaló que “las empresas que hasta ahora estuvieron a la cabeza de este servicio no fueron locales, lo que dificultó mucho también solucionar inconvenientes”.

Por su parte el titular de la empresa ANGUS S.R.L., Gustavo Gonzales, señaló que “somos vecinos fueguinos y esta tierra nos dio una oportunidad muy grande y creo que contamos con el equipo para brindarle un buen servicio a la gente”.

“Vivimos acá y hasta utilizamos el mismo servicio de transporte así que nos vamos a esforzar por hacerlo bien, tenemos que involucrarnos bien en los pormenores, pero estamos muy entusiasmados” concluyó Gonzales.

El crédito otorgado por el Banco de Tierra del Fuego se enmarca en la línea de financiamiento para la producción y cuenta con un plazo de 60 meses a una tasa del 17% con garantía hipotecaria.