Educación: Pasantías educativas obtuvo dictamen favorable

La legisladora Andrea Freites (FPV – PJ), presidenta de la Comisión de Educación, hizo un balance de las reuniones que se desarrollaron, ayer y hoy, en el edificio de los bloques políticos. “Trabajamos sobre correcciones que me sugirieron algunos Legisladores y el Ministro de Trabajo. Finalmente tenemos dictamen”, adelantó Freites, sobre el proyecto de ley de pasantías educativas.

Al mediodía, la Comisión 4 retomó la reunión de ayer, para abordar el asunto 318/16, proyecto de ley sobre pasantías educativas y prácticas profesionalizantes. La Presidenta de la Comisión, consideró que les es necesarias “a las instituciones educativas”. Remarcó que “este proyecto no es un plan de entrenamiento laboral, ni un plan social, no es un programa que encuadre en mi primer trabajo. No existe relación laboral”, aseguró.

“Son pasantías educativas, lo que se pretende es que el joven tenga relación con el mundo del trabajo, y aquellos -que están en una carrera de nivel superior o en una escuela técnica-, puedan llevarlas adelante y contar con la reglamentación necesaria”, explicó la Parlamentaria.

Entre las diferencias que se marcan en este proyecto, respecto de la ley nacional, Freites detalló que “establece que pueden ser pasantes los jóvenes estudiantes a partir de los 16 años de edad”. También puntualizó que, ante los planteos de algunos Legisladores, se aclaró que los seguros de los pasantes estarán a cargo, en el caso de los colegios privados, de cada institución. En cuanto a los colegios públicos, se hará cargo de ese costo el Ministerio de Educación.

Para finalizar, la Presidenta de la Comisión de Educación expuso que “respecto del proyecto de ley de cooperadoras escolares, surgieron varias dudas. Decidimos con los Legisladores, que el asunto continúe en Comisión”, a pesar de haber dictaminado de manera favorable en el encuentro de ayer. Dijo que “realizaremos algunas consultas específicas al Ministerio de Gobierno, por la Inspección General de Justicia (IGJ) y mantendremos encuentros con algunas instituciones, que nos solicitaron una reunión previa”, concluyó.