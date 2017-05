Concejales se reunieron con vecinos de la Margen Sur y funcionarios del Municipio

Los ediles recibieron a vecinos de la Margen Sur y funcionarios municipales a los efectos de escuchar los distintos reclamos de los vecinos de la Margen Sur, tras lo sucedido el último fin de semana. Durante la reunión los ediles señalaron que “este sector de la ciudad ha crecido de forma extraordinaria en los últimos años, y necesita ampliar la cobertura primaria de salud que se tiene actualmente”. Además manifestaron que las temáticas como “transitabilidad y abuso infantil serán tratados en próximas reuniones con los vecinos”. También explicaron que es necesario modificar la ordenanza respecto del fondo solidario por incendio, debido a que la misma quedó desactualizada.

Este miércoles se llevó adelante una reunión unificada de las comisiones de Promoción, Mediación, e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi, con la comisión de Presupuesto que preside la concejal María Eugenia Duré en el cual abordaron la problemática sucedida el último fin de semana en la Margen Sur.

El encuentro que fue realizado en la sala de Comisiones fue presidido por ambos ediles, siendo acompañado por los concejales Verónica González, y Raúl von der Thusen, el secretario de Salud Walter Abregú, la secretaria de Promoción Social Analia Cubino, como así también estuvieron presentes los Presidentes de los barrios Ecológico, Punta Popper, y Héroes de Malvinas de la Margen Sur, ausentándose las autoridades de la provincia que también estaban invitadas a la reunión.

Durante el encuentro los vecinos generaron distintos reclamos y necesidades que se tiene desde ese sector de la ciudad hacia los concejales y funcionarios municipales, y acordaron generar una agenda de trabajo en conjunto para avanzar sobre los mismos.

Tras la reunión, la concejal Duré mantuvo que “fue un encuentro positivo, en la mesa entendimos los que estábamos presentes como los representantes del Municipio, algunos referentes barriales, y los concejales que debemos trabajar articuladamente entre todos los entes, lo piden los vecinos, nos piden a nosotros como concejales, esa era la premisa de la reunión, donde además estábamos esperanzados que se siente la provincia, siendo que no es la primera vez que no acude a una reunión realizada y llamada por el Concejo Deliberante, que en definitiva somos los representantes de los vecinos de la ciudad, somos los que cada día los recibimos en esta mesa”.

En tal sentido manifestó que “hubiera estado ideal que se hicieran presentes los funcionarios provinciales, que en lugar de hacer mediáticas las problemáticas, les puedan explicar al vecino cara a cara las inquietudes que tienen, como así también las tenemos nosotros”, puntualizó la edil.

Más allá de lo sucedido, la edil sostuvo que “seguiremos invitando a la provincia, algunos funcionarios han querido minimizar que nosotros como concejales podamos tener sentados a un Ministro de Salud, que en realidad nos representa a todos los vecinos, no representa solo a un sector, o a Nación, sino a todos”, explicó, al tiempo que agregó que durante la reunión logramos “avanzar sobre algunos ejes como lo es profundizar el trabajo en género, la extensión del horario de atención en el Centro de Salud, sobre todo el de Margen Sur, como lo contó el Dr. Abregú”.

Al respecto Duré explicó que el “Dr. detalló que han duplicado lo que tiene que ver con la atención, pero también necesitan este acompañamiento que tiene que hacer el Municipio en la atención primaria de la salud poder trabajar y profundizar la atención cotidiana, como así también planteó que no se ha podido reunir todavía, y no conoce al Ministro de Salud Marcos Colman, algo que a nosotros también nos llama la atención, con lo cual también marca una decisión política del trabajo o no trabajo coordinado, dado que si nosotros queremos trabajar transversalmente en beneficio de la comunidad, tenemos que sentarnos a conocernos, y a conocer las posturas y lineamientos de Salud y de Desarrollo Social”.

Finalmente la edil señaló que “la Margen Sur es un lugar que está creciendo mucho, y en temas como lo es la cuestión de género, el abuso infantil, y el acceso para la transitabilidad de las emergencias son los temas a analizar en próximas reuniones, siendo la seguir sumando a los vecinos”.

Por su parte, el concejal Rossi manifestó que “si bien no podemos dejar de sensibilizarnos por la situación que se vivió el fin de semana, entendemos el limitante como estado, pero lo positivo es que desde las distintas áreas del Municipio hay una proactividad hacia esto, se va a trabajar con cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los incendios, rever la parte normativa, y sobre todo el compromiso de cada uno de poder generar una red de contención ante estás problemáticas, y ver si podemos cambiar esta dolorosa realidad que estamos viviendo”.

Entre los principales reclamos realizados por los vecinos, el edil dijo que se encontraron con “reclamos sumamente entendibles como el trabajar en la prevención de los incendios, sabemos que las construcciones más precarias están ubicadas en distintas zonas de la ciudad, no solo en la Margen, hay muchos lugares que tenemos concentración con alto nivel de incendios, tenemos que trabajar fuerte en la prevención, con los vecinos para que tengan capacidad de respuesta ante los primeros minutos de un incendio”.

Conjuntamente expuso que “la Margen Sur ha crecido muchísimo, y es entendible que merece ampliar la cobertura de salud primaria ante las urgencias y emergencias, lamentablemente no se pudo trabajar con la gente de la provincia, y veremos cómo puede cada uno aportar lo mejor desde el espacio que le toca ocupar”.

Ante el anuncio del gobierno de una ambulancia con el personal médico que se requiere, dijo que “siempre es bueno, pero esperemos que no sea una medida de corto plazo, que después de un tiempo la sacan, con lo cual hay que pensar en el corto y mediano plazo, y lograr avances que perduren en el tiempo”.

Ante la posibilidad de articular el trabajo a través de las juntas vecinales de los barrios, dijo que “hay que hacerlo, somos una ciudad que no se caracteriza por la participación de los vecinos, pero esto se construye con el tiempo, y si es proactivo por parte del estado, así que será un eje importante de trabajo el poder consolidar estas acciones primarias con las juntas vecinales”.

“Es necesario modificar la ordenanza del fondo solidario por incendio”

La secretaria de Desarrollo Social, Analía Cubino, dijo que “la misma quedó desactualizado y no contempla varias situaciones”, señaló, al tiempo que agregó que se está haciendo un trabajo de “asistencia integral con los vecinos y que 40 % de atención están en la Margen Sur”.

Consultada sobre el trabajo conjunto con el gobierno, dijo que no existe y que “se nos está haciendo muy difícil y hay temas en los que tenemos que poder acercar nuestra posición de servidores públicos”.

“Hay que ver cuales otros derechos se están vulnerando respecto a la niñez y no podemos ponernos a pensar si llegan ellos primero o nosotros, al vecino lo que le interesa es poder ser acompañado y hay mucha necesidad de ser acompañado, no solo en términos económicos”, aseguró.

Por otro lado pidió en a los concejales que modifiquen la ordenanza que establece el Fondo solidario de incendios señalando que “la ordenanza establece algunos requisitos en los que algunos vecinos no califican y cuando hay una emergencia de este tipo, nosotros tenemos que acudir de cualquier manera”.

En este sentido aseveró que el “municipio lo resuelve, pero no está la asignación para aquellas personas que tengan menos de dos años de residencia y piden que tiene que ser propietario de la vivienda”.

Por ultimo manifestó que de “enero a ahora tenemos una guardia social que funciona todo el tiempo y que fue creada para trabajar en los caso de incendios, ocho casos hemos trabajado en el fondo solidario y cincuenta que tienen que ver con otros temas de abordaje social de emergencia”.