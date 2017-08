Buscan prorrogar la Ordenanza para hacer nuevos relevamientos sobre los procesos productivos

La concejal Laura Colazo se reunió con productores de Apymema en el marco de las conversaciones iniciadas semanas atrás para analizar la situación de los integrantes de esa entidad. Los concejales y los productores acordaron tratar de prorrogar las reglas de juego establecidas por Ordenanza a los efectos de evaluar los proyectos productivos que pueden continuar usufructuando de la tierra. Colazo criticó la ausencia de representantes del Municipio.

Este miércoles la concejal Laura Colazo encabezó la reunión, programada, con los representantes de Apymema (Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa) para darle continuidad al encuentro desarrollado días atrás. Además de los concejales María Eugenia Duré y Raúl von der Thusen, asistieron una veintena de integrantes de la mencionada Asociación como así también un representante del INTA y otro del Gobierno de la provincia involucrado con la temática y las Huertas familiares.

Durante la reunión los concejales y los productores expusieron las diferentes situaciones y analizaron el estado actual de los predios que les fueron adjudicados en las inmediaciones del autódromo local con la finalidad de que se realicen procesos productivos familiares.

Los productores, una vez más, expusieron sus inconvenientes para llevar adelante una producción sostenida en el tiempo y reclamaron mayor asistencia por parte del Municipio de Río Grande.

Al término de la reunión, la concejal Laura Colazo explicó que la finalidad de la reunión era “conocer el trabajo que el Municipio venía haciendo con Apymema, la provincia a través de la secretaría de Agricultura y Pesca, y el INTA” para lo cual relató que “se hicieron presentes el INTA y el Ministerio de Ganadería pero el Municipio, sin justificativo, no se hizo presente”.

Sin embargo remarcó que “aprovechamos la reunión pero sí aprovechamos la reunión para conocer como se viene trabajando”.

Y en tal sentido remarcó que “la provincia trabaja con aportes técnicos, capacitaciones y aportes no reembolsables con productores de Apymema, en tanto que el INTA trabaja con capacitación y también entrega semillas en tanto que no pudimos acreditar de como el Municipio ha colaborado estos 10 años”.

Consultada sobre la decisión del Municipio de reconocer el trabajo de 8 productores y teniendo en cuenta el trabajo paralelo que se desarrolla en el Concejo Deliberante, la edil aseguró que “queremos trabajar en forma conjunta con el Municipio, acá los estuvimos esperando más de 20 productores, representantes del INTA, del Ministerio de Ganadería Agricultura y pesca y los Concejales y así como hablan en los Medios esperamos que vengan al Concejo porque necesitamos su participación y su compromiso de que aquellos que producen puedan tener el acompañamiento que necesitan” pero además aclaró que “a quienes no producen no se los va a acompañar, se les va a pedir que dejen ese predio a las personas que sí quieren producir”.

La concejal Colazo explicó que se acordó “hacer un nuevo relevamiento y ver la posibilidad de pedirle al Municipio que les haga la conexión de agua y cloaca a todo el predio porque hoy no cuentan con ese servicio y ver la situación jurídica para poder evaluar una prórroga de la Ordenanza para hacer el relevamiento y luego de ver quiénes son los que están produciendo y acompañarlos y a los que no, no y van a tener que ceder el espacio”.

En tal sentido expresó la necesidad de que “participemos los Concejales; el Senasa; INTA; Gobierno y Municipio del relevamiento y estudio a diferencia del que se hizo último que no cuenta con la firma de un responsable técnico “porque ingresó al Concejo pero no tiene un técnico que se haga cargo de lo evaluado en el 2016”.

Por otra parte recordó que Apymema es una Asociación Civil que tiene la personería jurídica regular, además se trata de gente, personas, nosotros vamos a acompañar a los que quieran producir para que puedan cumplir con el objetivo de brindarnos alimentos frescos”.