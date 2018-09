Ushuaia: Se confirmaron tres casos de faringitis con la bacteria streptococcus pyogenes

El Ministerio de Salud informa que en el día de hoy se han confirmado 3 casos de faringitis debido a la presencia de la bacteria “streptococcus pyogenes” en la ciudad de Ushuaia.

La confirmación surge a partir de los resultados de los análisis de laboratorio del Hospital Regional de Ushuaia. Se trata de 3 niñas: dos de once años y una de cinco.

Ninguna de los tres revistió gravedad como para requerir hospitalización y se encuentran bajo atención médica ambulatoria.

Asimismo, se informa que este tipo de bacteria es común, en particular en esta época del año, y que al tratarse hasta ahora de cuadros no invasivos no existe motivo de alarma ni necesidad de tomar medidas extraordinarias desde el punto de vista de la salud pública.

Se comunica a la población que deberán consultar al médico en caso de que una persona presente los siguientes síntomas: dolor de garganta, fiebre de 38 grados o más e inflamación de ganglios.

Gracias por compartir!