Ushuaia: Positiva evaluación del recorrido de la línea»E» que circula por Alem

La línea E del servicio público de colectivos en la ciudad de Ushuaia que depende de UISE cumplió dos semanas de vigencia en su recorrido por la avenida Alem. Hasta fines del mes de octubre continuará siendo gratuito y el presidente de la empresa, Silvio Bocchicchio afirmó que “todos los comentarios que recibimos son positivos, es una línea muy útil que combina con otras y cubre una gran demanda de público”.

En diálogo con radio Nacional, indicó que “en esta primera etapa, a partir del fin de semana largo del aniversario de la ciudad, estuvimos ajustando los horarios, reconociendo el circuito y permitiendo el entrenamiento de choferes y choferesas en el nuevo recorrido”.

“En la línea E implementamos la figura del chofer disponible, que es una figura habitual que se utiliza en UISE, un reemplazo en caso de necesidad, para salir a cubrir inmediatamente esa frecuencia”, apuntó Bocchicchio. “Esta línea cubre un recorrido circular y, por convenio colectivo de trabajo los choferes deben descansar cada una hora y media, tiempo estimado en dos recorridos de los lineales, por eso en la cabecera de la ‘E’, ubicada en el sector del albergue municipal, es donde se realiza el recambio de choferes”.

Bocchicchio recordó que el servicio parte por avenida Alem desde el Polivalente hasta 12 de octubre, recorre toda esa calle hasta la doble Maipú, continúa por Perito Moreno hasta el Paseo de Compras y retoma en la rotonda de Vito Dumas para retornar sentido contrario hasta Yaganes, donde sube hasta Alem y reiniciar la vuelta. “El recorrido es un loop que no se detiene y es necesario que el chofer descanse, por eso hemos resuelto la incorporación de su recambio en esa cabecera”.

A partir de noviembre se comenzará a cobrar el boleto en esta línea como en la línea C, que hasta el momento se usa en forma gratuita por encontrarse en etapa experimental. “Esto significa que en caso de realizar una combinación, se paga el boleto en la primera unidad y al subir al segundo colectivo dentro de los siguientes 30 minutos, la segunda marcación que se realice no será debitada de su tarjeta SUBE”, explicó.

El actual Gobierno nacional restituyó el subsidio al transporte público que había quitado el gobierno de Macri y el valor del boleto actualmente tiene el valor congelado al 2019. “Cuando las economías domésticas están tan golpeadas, cualquier costo incide. Por eso hemos decidido mantenerlo, pero es realmente muy bajo. Estamos trabajando en el costo del servicio para evaluar, más adelante, la recomposición de la tarifa”, contó el presidente de UISE.

Por último agregó que “resta poner en marcha la línea D, ya que estamos ajustando algunas unidades para cubrir ese servicio con previsibilidad; en eso estamos trabajando también”.