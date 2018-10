Ushuaia: La municipalidad desarmó estructuras irregulares en zona de montaña

En el marco de las tareas de control y prevención que lleva adelante personal de la Municipalidad de Ushuaia en distintos sectores de la ciudad, durante el fin de semana se procedió al desarme de tres estructuras irregulares que vecinos estaban instalando en zona de montaña.

El secretario de Medio Ambiente, Damián de Marco, detalló que “durante una de las recorridas de prevención se detectaron tres estructuras que se estaban armando sobre la montaña en un sector lindante al barrio Ecológico y a Raíces IV, por lo cual se dispuso su desarme por su condición de irregular”.

“Intervenimos de manera inmediata y lo hicimos con la secretaría de Hábitat y Ordenamiento territorial, que es el área que se encuentra trabajando con los vecinos en la regularización de todos los barrios y también con la secretaría de Políticas Sociales porque muchos casos necesitan el acompañamiento y la resolución de casos muy complejos. También trabajamos con la presencia de personal policial, en este caso de la Comisaría 1°“, dijo el secretario De Marco.

El funcionario detalló que “nosotros no alentamos la ocupación irregular de tierras fiscales y tampoco vamos a permitir que se especule con las necesidades de los vecinos”, pero no obstante “cuando se producen hechos de este tipo analizamos la situación particular de cada familia e implementamos los protocolos de asistencia cuando es necesario”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Omar Becerra, manifestó en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia observó que “nos encontramos con una problemática social que se va incrementando y agravando, y todos los esfuerzos que hace el Municipio tienen a evitar situaciones irregulares”.

En esa línea, indicó que “el desarme se logra a través del diálogo, haciéndoles entender a los vecinos que no se pueden llevar adelante ese tipo de acciones”, lo que definió como “un trabajo complejo”, y apuntó que “en algunos casos se desborda la situación y tratamos de encontrar una salida inmediata”.

“No avalamos las ocupaciones irregulares y realizamos controles diarios, pero nos encontramos con situaciones que el Municipio aborda y trata de desalentar en forma permanente”, concluyó.

