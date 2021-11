Ushuaia: La Municipalidad construye un pluvial y boca de tormenta en Acigami y Francisco González

En el marco del plan de obras de la Municipalidad de Ushuaia se realizan trabajos para la construcción de una boca de tormenta en la bocacalle de Acigami y Francisco González, para resolver la retención de agua que se producía en el lugar.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi indicó que “desde que se asfaltó esa calle, hace muchos años, nunca se había hecho el pluvial con la boca de tormenta y había una petición concreta de los vecinos porque el agua se acumulaba en esa esquina”.

“Llevamos adelante estos trabajos para resolver un problema puntual y recurrente en esa esquina y para esto colocamos una boca de tormenta que se conecta a una boca de registro existente con un caño de 200, que permitirá que el agua drene como corresponde y no se acumule”.

La funcionaria destacó la importancia de las redes pluviales en las obras de pavimentación de las calles, para que no ocurran estos hechos. “Este es un trabajo de remediación que debimos hacer porque no se había hecho el pluvial y, por tal motivo se acumulaba el agua. Esa acumulación permanente de agua no sólo es una molestia para los vecinos sino que también deteriora el pavimento y las inversiones hay que cuidarlas”.