Ushuaia ¿Como inscribirse a los créditos Casa Propia y Viviendas Procrear?

La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia informó que a partir de este viernes quedó habilitado el turnero para solicitar la atención en el espacio de Cancha 4 “Hugo Italo Favale”, para la solicitud de créditos Casa Propia o de las viviendas PROCREAR.

El turnero estará abierto durante 30 días hábiles, así que los y las interesadas podrán hacerlo durante las 24 horas en cualquiera de los días venideros. No es necesario sacar los primeros turnos, ya que todos serán atendidos en igualdad de condiciones.

Esta convocatoria se realiza en el marco de las políticas en materia de acceso a la vivienda y en cogestión que lleva adelante la Municipalidad junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

PASO A PASO PARA SOLICITAR TURNO

1) Los vecinos y vecinas deberán solicitar turnos desde la Ventanilla Digital, ingresando a https://ventanilla.ushuaia.gob.ar.

O bien ingresando a https://www.ushuaia.gob.ar en el acceso “Mi Municipio”.

2) Allí encontrarán las dos opciones de turnos: Viviendas PROCREAR (Desarrollo Urbanístico Ushuaia) y créditos de construcción de Casa Propia.

PARA CRÉDITOS CASA PROPIA:

3) En cuanto a los créditos Casa Propia, al momento de solicitar el turno se deberá completar un formulario online, donde se deberán especificar los datos personales y del terreno en los que el vecino o la vecina planifica construir la vivienda.

4) Una vez que las familias tengan su turno asignado se les enviará el comprobante del mismo al correo electrónico ingresado, debiendo acercarse en el día y horario seleccionado.

Los créditos hipotecarios serán a tasa Hogar 0% (ajustable por el Coeficiente de Variación Salarial) para todas las familias que cumplan con los requisitos y sean seleccionadas por sorteo público.

PARA VIVIENDAS PROCREAR:

3) Para inscribirse a los créditos PROCREAR, los vecinos o vecinas deberán completar una ficha que deberá ser descargada mediante el botón “Declaración Jurada de Residencia”, que se encuentra en el comprobante de turno que fuera enviado al correo electrónico declarado.

Asimismo dicha ficha se encuentra disponible en https://ventanilla.ushuaia.gob.ar, en la sección PROCREAR II.

4) Se deberá descargar esta planilla, imprimirla y completarla manualmente

5) Llevar la ficha completa el día y en el horario del turno asignado.

Una vez inscriptas, las familias deberán tener aprobación crediticia realizada por el Banco Hipotecario y evaluación socioeconómica, realizada por la Municipalidad.

DÓNDE SERÁN ATENDIDOS

Una vez que tiene el turno asignado en fecha y horario, los y las interesadas deberán acercarse a la Cancha 4 “Hugo Italo Favale”, donde la Municipalidad montó una extensa área de atención, con cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Se podrá acceder por la calle Jainen, donde se atenderá de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

El uso de barbijo y el distanciamiento social es obligatorio.

REQUISITOS

Los interesados e interesadas también podrán consultar a través de la web de la Municipalidad, toda la información sobre los programas y los requisitos de acceso a los mismos. Éstos se encuentran disponibles al momento de la solicitud del turno ó, en el caso del Programa PROCREAR en https://www.ushuaia.gob.ar/procrear.

Es muy importante, que antes de solicitar el turno, lean atentamente esta información y estén seguros de cumplir con los requerimientos del programa.

REQUISITOS VIVIENDAS PROCREAR

* No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

* No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN

* Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

* Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

* Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8 SMVyM.

* Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

* No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

* Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

* El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

1. Matrimonio.

2. Unión convivencial.

3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

4. Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

REQUISITOS CRÉDITOS CASA PROPIA

* Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

* Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

* Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y $175.000.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

* No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

* Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

Cotitularidad

Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por

alguno de los siguientes vínculos:

* Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

* Unión convivencial.

* Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.