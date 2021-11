Trabajadores de Digital Fueguina marcharán hoy hasta la Delegación de Gobierno en busca de soluciones definitivas

La marcha comenzará a las 14:00 desde la planta ubicada en Combate de Montevideo 1141 y finalizará en la Delegación de Gobierno (San Martín 44), esperando poder entregar una nota en busca de soluciones definitivas al conflicto que lleva más de 7 meses.

Al respecto, Daiana Kothbauer y Marcos González, referentes de los trabajadores se expresaron a FM FUEGO.

Daiana Kothbauer dijo que «esperamos el acompañamiento de todos los compañeros, poder llegar sin ningún problema a la delegación, entregar nuestra nota, que la gente se entere que nosotros seguimos acá hace 7 meses, peleando por lo mismo, que no tenemos respuesta, nos tratan de dar una solución que son curitas sobre este gran problema que tenemos y necesitamos una respuesta concreta, necesitamos empezar a trabajar, necesitamos recuperar nuestra dignidad, trabajar y ganarnos nuestros sueldos y poder así ir pagando las deudas que hemos ido acumulando estos meses. Cada vez se torna todo más insostenible, está llegando fin de año y cada vez es menos probable que podamos empezar a trabajar.

Nos dicen que están trabajando, que están viendo, que están tratando de sacar las trabas, pero así llevamos 3 meses sobre esta posibilidad de retomar el trabajo, los tiempos de ellos no son los nuestros. Basta del discurso de nos estamos reuniendo, estamos viendo y nunca hay ninguna solución, estamos cansados de reuniones sin soluciones».

Por su parte, Marcos González también manifestó su bronca por el no avance de las negociaciones, esperamos que el gobierno de la provincia con las herramientas que tiene, siente a la gente de Buenos Aires y las obligue a poner operativa la empresa, ya que son las trabas que se están poniendo. Nosotros en un momento pusimos operativa la planta, se vio que está en condiciones la planta de trabajar, entendemos que Newsan ha dado el visto bueno, pero también entendemos que desde Buenos Aires no tienen predisposición para que esto se retome, por eso queremos que se los obligue, si la planta está en condiciones y la gente quiere trabajar, que ellos brinden las condiciones, no podemos seguir esperando, generar reuniones donde no nos den soluciones, donde veamos posible futuros acuerdos y nunca se llega a nada, es necesario que de una vez por todas nos sentemos y salgamos con algo claro de una reunión; si no se soluciona ahora cada vez se hace más cuesta arriba», finalizó diciendo el representante de los trabajadores.