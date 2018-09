Torneo patagónico infantil de futsal femenino: apostar al futuro trabajando en las bases

Este fin de semana la ciudad estará albergando la 4º edición del Torneo Patagónico Infantil de Futsal femenino, en el que competirán nenas de la categoría sub 8 a la sub 12. El encuentro tendrá lugar los días viernes, sábado y domingo en el gimnasio “Hugo Ítalo Favale”.

La actividad dará inicio el día viernes a las 18 hs, tendrá continuidad el sábado a partir de las 11:00; y el día domingo se reanudará la actividad desde las 10:00, siendo el cierre alrededor de las 18 hs con la entrega de medallas y diplomas.

Participan el Club Palma de Río Gallegos, en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12; el Club Escuela Argentina, de Río Grande, en las categorías sub 10 y sub 12; y la Escuela Municipal de Ushuaia. Lamentablemente, por razones ajenas a la organización, el club Academia de Futsal no podrá participar.

La entrenadora y referente de la Escuela Municipal, Anahí Vigil, dijo al respecto de este Patagónico: “Creemos que es fundamental que este tipo de encuentros amistosos no se pierdan y se mantengan en el tiempo, más que nada por el hecho de que es una proyección, un trabajo a largo plazo y más; en el caso de este patagónico donde ya empiezan desde la categoría sub 8, y que puedan realizar este tipo de eventos con sus pares de otras ciudades ayuda a la formación de la jugadora. Si apostamos a futuro el trabajo fuerte lo tenemos que hacer en las bases, por eso es tan importante seguir realizando este tipo de amistosos”.

La DT aprovechó la ocasión para referirse a una nueva citación de jugadoras municipales a la Selección Nacional: “Es un logro muy importante el hecho de que la Selección abra las puertas y convoque a chicas de todo el país, y aún más en esta oportunidad donde tuvimos la suerte de que citen no sólo a Milagros Gómez y Macarena Espinoza de Escuela, sino también a dos chicas del club MB de nuestra ciudad lo cual es fantástico y fundamental para el crecimiento del futsal de Ushuaia. Esta nueva convocatoria quiere decir que vamos por el buen camino”.

“Les dijimos a las chicas que aprovechen a incorporar todos los conocimientos, a mostrar lo que saben hacer, pero por sobre todo, que disfruten muchísimo de esta experiencia que es única; el poder estar conviviendo en el predio, vistiendo esa camiseta. Es un gran orgullo para nosotros, y que obviamente conlleva una gran responsabilidad”.

“Quiero agradecer al Intendente y al Instituto Municipal de Deporte, porque sin el aporte que ellos hacen a las escuelas municipales no podríamos realizar ninguno de estos encuentros; no sólo el Patagónico sino también que las chicas pudieran viajar a Buenos Aires. Estoy realmente agradecida por la importancia y el apoyo que le dan al deporte y especialmente a las escuelas municipales”.

