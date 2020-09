Tita: “vamos a ir recuperando un poco la normalidad si cooperamos entre todos”

El día domingo se dieron a conocer nuevas flexibilizaciones en la provincia y particularmente en la ciudad de Río Grande en cuanto a la circulación, habilitación de nuevas actividades y horarios de atención en comercios. Al respecto Fm Fuego dialogó con El Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Agustín Tita.

Tras ser consultado acerca de cómo llegó el gobierno a esta determinación a pesar del alto nivel de contagios señaló que “tiene que ver con el tiempo que hace que estamos transitando esta etapa, hay que hacer un trabajo para volver a las actividades de a poco, con los protocolos que todos conocemos”. Y remarcó que en Río Grande “por la situación de rebrote del mes de julio tuvimos que volver para atrás todas las actividades, pero poco a poco tenemos que ir superándolo”.

Aseguró que es necesario comenzar a retornar con las actividades debido a que “la sociedad ya no resiste más seguir en este esquema y la economía tampoco” para lo cual “hay que hacer un gran trabajo cada uno en el rol que le toca, es decir, un trabajo en conjunto para ir recuperando esta nueva normalidad”.

Sostuvo que si bien “tenemos que priorizar la vida de un enemigo invisible que no terminamos de conocer” el tiempo ha pasado y se ha hecho muy extenso por lo que hasta que no haya una vacuna debemos “acostumbrarnos vivir con esto: con los cuidados, hace más de 150 días que venimos repitiéndolos, el tapabocas, el distanciamiento social, cumplir los protocolos”.

Aseguró que “el camino es este”, comenzar con esta apertura ya que “hay actividades que ya no se pueden detener más, el sector privado está muy golpeado, ya no resiste el sector público ni el privado que sigamos en estas condiciones”. Afirmó que para ello la responsabilidad es compartida entre todos los ciudadanos “entendiendo que tenemos que adquirir hábitos y costumbres nuevas que nos van a acompañar unos meses más” que tienen que ver con “desplazarnos y movernos lo mínimo indispensable, no hay otra manera porque el virus se mueve con la gente”.

Destacó la compleja situación de la sociedad “hay que ir a trabajar, los negocios tienen que funcionar, mucha gente ha dejado de ir al médico, se han cortado tratamientos” y lo relacionó con la cuestión social “somos seres sociales, en estos últimos meses hemos dejado de vernos y eso genera un impacto muy fuerte en la comunidad, entonces vamos a ir recuperando un poco la normalidad si cooperamos entre todos”.

Señaló que esta cuestión es incómoda para todos “es incómodo para el gobierno restringir la libertad de la gente y para cada uno desde su lugar no poder salir y encontrarnos con quien queríamos, pero tenemos que seguir haciendo este esfuerzo para no perder lo más preciado que es la vida” y subrayó que en Río Grande “tuvimos que despedir a muchos vecinos por este virus”. Y en ese sentido agregó “hay muchos vecinos que quizás van a transitar el virus y no se van a dar cuenta, otros que van a necesitar asistencia y otros que se van a morir, esto hay que tenerlo muy claro como sociedad”.

Por otro lado, además de las flexibilizaciones se anunció que a partir de hoy lunes todas las personas que ingresen a la provincia deberán realizarse un hisopado 72 horas antes y al respecto sostuvo que “tienen que presentarlo en el COE para que autoricen el ingreso y hacer la cuarentena de 14 días en el domicilio”. Mencionó que esta modalidad y requisitos que se requieren para el ingreso rigen en el mes de septiembre debido a que hay que extremar los cuidados “porque estamos transitando el pico más alto, tenemos que cuidar nuestro sistema sanitario, conocemos cuales son sus limitaciones y tenemos que prevenir que el virus venga de afuera”. Afirmó que el ingreso está permitido para fueguinos con domicilio en la provincia.

Asimismo, el Jefe de Ministros realizó una lectura en el marco de la flexibilización y la elevada tasa de mortalidad y positivos en nuestra ciudad señalando que “se viene haciendo un trabajo principalmente de concientización” y remarcó “todos estamos muy cansados, la gente está cansada de estar encerrada, tiene ganas de salir a caminar y se entiende y en la medida en que lo hagamos con responsabilidad se puede hacer” haciendo hincapié en este ultimo punto.

En esta misma línea se refirió a la cuestión de los supermercados “no hace falta seguir repitiendo que tiene que ir uno solo, no es un lugar de esparcimiento” exceptuando el caso de menores que deben ir con sus padres. Mencionó que el fin de semana se ha visto mucha gente en la calle cumpliendo con los protocolos sin embargo no en su totalidad. Destacó el caso de los jóvenes, quienes “son un factor importante porque pueden llevar el virus” y destacó allí el rol de la familia “tenemos que hoy más que nunca apelar a la responsabilidad, no podemos pensar que la policía va a estar detrás de cada uno”.

Reiteró que si bien hay un gran número de personas que cumple su responsabilidad social y se cuida “hay otros que no le importa y lamentablemente liga toda la sociedad, hay que repetir el mensaje para que llegue a esos que les cuesta más y cuando el mensaje no llega hay que tomar otro tipo de medidas porque se pone en riesgo a toda la sociedad” y en este punto se expresó respecto de aquellos que desoyen las disposiciones “el que hace un asado e invita a 20 personas, hay que multarlo; el que hace una fiesta de 15 y un lugar lo habilita para que haga esa fiesta, son unos irresponsables todos, ya saben lo que estamos atravesando”. Y reflexionando sobre este aspecto sostuvo que “la sociedad somos todos: la clase política, los dirigentes, los sindicatos, los medios de comunicación, está fallando la sociedad en su conjunto si a lo largo de tantos meses no entendimos que la manera de atravesar esta situación es cuidándonos”. Y reiteró que en relación a aquellos que no acatan las medidas “vienen las sanciones con fuerza” ya que es la única manera.

Aseguró que hay que transitar por un punto medio para recuperar algunas actividades “cada uno tenemos que poner desde nuestro lugar lo que nos corresponde como sociedad”, para que la economía pueda funcionar “no hay sector que no esté atravesado por la crisis y que no se le haga muy complejo afrontar el pago de sueldos y compromisos con los empleados, algunos pudieron aguantar un tiempo, pero no podemos estar eternamente en una situación de encierro”.

Sobre la caída en la recaudación y en el empleo sostuvo que “el pago de los sueldos estatales está garantizando en la medida en que empiece a volver la actividad, de está manera se van a poder pagar los sueldos en el sector privado y en el sector público” y agregó que el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo enorme por llevar recursos a las provincias y a los individuos con los distintos tipos de programas que ha activado “pero tiene un límite, la economía no funciona así, hace falta producción, obviamente con los cuidados, por eso empezó la industria a un 50%, los locales comerciales con restricciones horarias, el delivery”.

Destacó que “la sociedad tiene que ver lo que sucedió en Río Grande, nos relajamos y en un par de días pasó lo que nos pasó, más de mil casos, muchos fallecidos y un número importante de positivos que se siguen registrando”. Y sobre ello reiteró que “es un virus con una capacidad de contagio enorme, nos quedan las disposiciones que conocemos hace meses, seguir repitiéndolo porque hay gente que entendió, pero otras que no y hay que tomar medidas. El virus circula y la vacuna todavía no la tenemos”.

Tras ser consultado acerca del turismo en nuestra provincia el mes entrante dijo que “es muy complejo, no sabemos que va pasar en octubre, están las ganas, el deseo y la energía de que se mueva el turismo y generar los recursos necesarios para salir adelante, pero esto se va evaluando día a día, trabajando en los protocolos, seguridad, el compromiso de todos los sectores para establecer un plan de trabajo”. Señaló que todo ello “va en función de como se va comportando el virus y de que la tasa de contagios baje para que vengan turistas cumpliendo con los protocolos, sin embargo, los números van a crecer hasta finales de septiembre, es muy complejo”. “Nos gustaría poder dar definiciones claras y certeza, pero la toma de decisiones se hace más compleja por una variable que tiene que ver con la vida” señaló.

Sostuvo que es muy difícil pensar que alguien vaya a movilizarse en el país y vacacionar en las condiciones actuales debido a los tiempos “la información que tenemos hoy es que si alguien tiene que desplazase tiene que cumplir con la cuarentena, en este esquema es difícil que se pueda llevar adelante una actividad turística, se está evaluando para ver de qué manera se puede volver con la actividad en un marco factible”. Afirmó que está fuertemente ligado a las políticas que tome el Estado Nacional en relación a la apertura de vuelos “vamos a ir analizando como evoluciona el mes de septiembre y si es factible que en octubre se implemente otro modo de cuarentena, hay especialistas en salud que están trabajando en esto con una mirada dándole prioridad a la cuestión de salud”.

