Sebastián Marchisio: «El campeonato es un premio al esfuerzo del equipo y mi familia»

Desde el miércoles a la noche es el flamante campeón de la categoría «E» del Súper Especial y dedicó el título a su equipo y al acompañamiento de la familia.

Tuvo que esperar tres días para saber que lo que él creía, finalmente el ACRG lo avaló y es el campeón 2021 del Súper Especial en lla categoría «E».

En declaraciones realizadas al programa FUEGO MOTOR, Sebastián Marchisio dijo que, «es un mimo para cortar la mala racha que veníamos teniendo, no es lindo que se haya dado en estas circunstancias, la verdad que es bastante penoso, nada agradable, no te dan ganas de festejar cuando tenés que esperar un par de días. Más allá de eso, no deja de ser un premio al esfuerzo de mi equipo, de mi familia.

Respecto de si había realizado algún reclamo cuando se conoció que no era el campeón dijo: «No hice ningún tipo de reclamos, terminó todo tan tarde que no hice nada. Me sorprendió en la entrega de premios, pensé que éramos nosotros los campeones, pero bueno, subí, recibí el premio y me fui.

Ayer (por el miércoles) estaba en el nuevo taller d los chicos cuando me notificaron que era el campeón, pero no me dieron muchas ganas de festejar.»

Finalmente hizo referencia a la divisional en la que milita: «Fue la categoría más divertida, que mayor pelea tuvo, más allá que todos sabemos que un Súper Especial no es lo mismo que que rally, es una categoría que se está poniendo muy competitiva, muy pareja

«Tenemos que seguir trabajando en el auto, de motor quedó muy bien, los chicos hicieron un trabajo bárbaro, no me voy a cansar de agradecer a Daniel Maslov por la mano que me dio en ese sentido. En las últimas pasada en el Súper Especial tuvimos unas quedadas, problemas con la bomba de nafta, me queda solamente poner bien a punto la suspensión, estamos muy contento con el auto, todo con el claro objetivo de el año que viene hacer el campeonato completo y si Dios quiere el Gran Premio de la Hermandad», finalizó diciendo Sebastián Marchisio.