Se consensuaron las prioridades para aplicar la vacuna de Moderna a adolecentes entre 12 y 17 años y completar esquemas en Agosto

Fue en el marco del Consejo Federal de Salud. Desde la cartera sanitaria nacional confirmaron que este miércoles se distribuirán más de 900 mil dosis de Moderna en todo el país. Tierra del fuego recibirá 3640. Además se acordó que en agosto se va a priorizar la aplicación de segundas dosis de vacuna contra COVID-19.

En la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) las y los ministros consensuaron las condiciones de priorización para la inscripción de las y los adolescentes entre 12 y 17 años en los que se comenzará a aplicar la vacuna de Moderna contra la enfermedad COVID-19.

El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios especificó que “en Tierra del Fuego estamos trabajando en la logística de distribución y aplicación”. Por lo que comentó que “una vez definido, se comunicará oficialmente”.

De igual modo, señaló que “en el COFESA se delineó que la vacunación en este grupo etario, incluirá en una primera etapa, personas entre 12 a 17 años con determinados factores de riesgo”.

destacado

Los factores a considerar son:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Por otra parte, se acordó que en agosto se va a priorizar la aplicación de segundas dosis de vacuna contra COVID-19. “Seguiremos trabajando y llevando adelante la logística para completar esquemas” precisó el Secretario. Esto permitirá tener un impacto en la disminución de la mortalidad y en las internaciones ante el potencial riego de presentar circulación persistente de variante delta.

En ese sentido, desde el Ministerio de Salud de Nación evaluaron que tanto las vacunas de AstraZeneca como los 8 millones de dosis Sinopharm que llegarán en agosto, estarán destinadas a ese fin.