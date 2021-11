Se alcanzó un principio de acuerdo para congelar el precio de los medicamentos

Los valores se van a retrotraer a los precios vigentes al 1 de noviembre pasado y se mantendrán sin cambios hasta el 7 de enero próximo.

El Gobierno nacional alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo.

“En la reunión mantenida hoy, los representantes de todas las cámaras manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo que permita retrotraer el precio de los fármacos en todo el país al 1 de noviembre y mantenerlos estabilizados hasta el 7 de enero”, señaló la Secretaría de Comercio Interior en un comunicado.

Del encuentro, que se llevó a cabo en la cartera de Salud, participaron por el lado del Gobierno la ministra Carla Vizzotti, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi; y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, entre otros.

Por el lado de los laboratorios estuvieron Nicolás Vaquer y Carlos Escobar, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); Laura Fabra y Alejandrina Arauz, de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN); Eduardo Macchiavello y Eduardo Franciosi, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Juan José Marconi, de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); María Isabel Reinoso y Ricardo Pesenti , de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); y Carlos Alberto Sandoval y Miguel Osio, de la Federación Farmacéutica (FEFARA).

“El objetivo del acuerdo con las cámaras del sector es mejorar el acceso de la población a los medicamentos, disminuir el gasto en los hogares, que los argentinos y argentinas puedan elegir según su conveniencia e incrementar la transparencia y la disponibilidad de información. Para ello también se reimpulsará la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema, dada la complejidad del sector”, subrayó el comunicado.

Las entidades que representan a los laboratorios “recibieron con buena predisposición la propuesta” y asumieron el compromiso de analizar la decisión con sus asociados y dar la respuesta de confirmación entre mañana y el lunes a más tardar.

En la reunión de esta tarde también acordaron de manera adicional, en el marco de una política de consenso con el sector farmacéutico, y ante la necesidad de implementar medidas que permitan garantizar el acceso a los medicamentos por parte de la población, la necesidad de retomar la prescripción de medicamentos por nombre genérico –que se encuentra vigente desde 2002, cuando se sancionó la Ley 25.649- que permite que el consumidor pueda elegir el precio que está dispuesto a pagar por la droga que le fue prescripta por su médico.

En tanto, para la población con cobertura de seguridad social se informó la decisión de la cartera sanitaria de avanzar en la reimplantación de precios de referencia, para un conjunto de principios activos de uso ambulatorio, que permitirá elegir según las conveniencias individuales y disminuir así el gasto de bolsillo de los hogares.

“Esto facilitará la posibilidad de incrementar la transparencia y la disponibilidad de información”, señaló la Secretaría de Comercio Interior en el comunicado.

Por último, también consensuaron la necesidad de “retomar la carga de precios por parte de los laboratorios en el Vademecum Nacional de Medicamentos que publica la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), de acuerdo a lo establecido por la Resolución 215/2014 de la Secretaría de Comercio Interior”.

“Gracias a esto, se podrá llevar adelante el monitoreo y seguimiento de precios de modo que resulten accesibles para toda la población”, subrayó el parte oficial.

La reunión celebrada se llevó a cabo tras los pronunciados aumentos de precios de algunos medicamentos de consumo frecuente registrados en el último año, que se suman a la elevada dispersión de precios para un mismo principio activo observada en algunos segmentos.

Ante esta situación, el martes Feletti deslizó la posibilidad de poner en marcha «algún tipo de intervención» por parte del Estado sobre los precios de los medicamentos.

«Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga», dijo Feletti.

Por el lado de los laboratorios, en un comunicado conjunto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) respondieron antes de la reunión de hoy que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, en respuesta a aquellas palabras del titular de Comercio Interior.