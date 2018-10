Sciurano: “Es una alegría recibir este reconocimiento de la Gobernadora y el Intendente en un lugar que construimos con tanto trabajo y cariño”

El intendente mandato cumplido durante ocho años Federico Sciurano participó de la cena de Antiguos Pobladores de la ciudad, organizada por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia. “Es un orgullo ver la cantidad de eventos que se hacen en el micro estadio Cochocho Vargas, un edificio que hicimos pensando en la ciudad a largo plazo. Agradezco a la gobernadora Bertone y al intendente Vuoto este reconocimiento”, expresó Sciurano.

El referente radical agradeció la placa que recibió en reconocimiento a su paso por el ejecutivo municipal, al igual que otros ex mandatarios como José Arturo Estabillo, Jorge Garramuño, Carlos Manfredotti y Mario Daniele. “Durante los 8 años que tuve la responsabilidad de llevar los destinos de la ciudad adelante trabajamos muy comprometidos pensando y realizando obras que quedaron para la ciudad: el Polo Deportivo de Andorra, el micro estadio Cochocho Vargas, el Centro Comercial a Cielo Abierto, la pista de patinaje sobre hielo y muchos otros espacios que se construyeron en nuestra gestión”.

Sciurano continuó afirmando: “Que hoy la cena se haga en este lugar me llena de orgullo. Al igual que momentos muy emotivos que vivimos como cuando inauguramos el Centro Cultural Esther Fadul, los trabajos en las urbanizaciones Alakalufes 2, Barrancas del Pipo y Andorra, y la apertura de las canchas municipales de fútbol y rugby, entre otras obras que realizamos”, manifestó Sciurano y agregó “que me haya acompañado el Ingeniero Juan Munafó me dio mucha alegría porque sin él la obra de este micro estadio no hubiese sido posible”.

Acerca de un nuevo aniversario de la ciudad, Sciurano dijo que “esta es la ciudad que elijo y amo. Hoy me uno al homenaje que se hace a aquellas familias que a pesar de las distancias, el clima y muchas dificultades forjaron esta ciudad maravillosa”.

