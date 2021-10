RESPETAR Y SER RESPETADO : Vecinos reclaman la no previsibilidad del Municipio ante el alcance sonoro de las Serentas .

«Son las 04:00hs de la mañana y desde mi cama escucho al DJ; «manos arriba, las manos arriba», es imposible descansar, pero los chicos no tienen la culpa, es la falta de previsibilidad del Municipio ante los ruidos que nos afectan a todos los vecinos. Los chicos necesitan el espacio y los vecinos descansar».

Así lo manifestaba un conocido vecino de nuestra ciudad, Tedy Ovando, quién en diálogo con FM FUEGO mostró su disconformidad con la organización, en cuanto al espacio físico elegido por el ruido ambiental que el festejo de las serenatas generan durante la madrugada.

Innumerables son las quejas de los vecinos de Rio Grande por la realización de las serenatas en el Cono de Sombra de nuestra ciudad, por los ruidos ambientales que generan y que molestan a muchos vecinos que viven incluso a más de 500 metros del lugar donde los chicos festejan el final de su paso por la secundario.

Uno de estos vecinos, Tedy Ovando, nos comentó que «de ninguna manera voy a estar en contra que los chicos festejen y se diviertan, pero me parece que las autoridades no han tenido en cuenta las molestias que eso provoca a los vecinos de varios metros a la redonda del Cono de Sombra».

«Digo varios metros -continuó diciendo Ovando- porque tengo mi domicilio atrás de mi local comercial, en San Martín al 900, y eran las 4 de la mañana y escuchaba perfectamente la música. respetar y ser respetado, es decir, todos queremos que los chicos se diviertan y nosotros descansamos como corresponde, sin ruidos molestos, no se que me diría la policía si los llamo y hago una denuncia por ruidos molestos, no creo que vayan hasta el Cono de Sombra ha hacerles bajar la música como se hace habitualmente con cualquier vecino cuando en una situación similar hace una denuncia.

Me parece que acá es el municipio el que tiene que tomar cartas en el asunto, acepten que se han equivocado y que atiendan el reclamo de los vecinos, así no se puede descansar como realmente nos merecemos», finalizó diciendo Tedy Ovando.