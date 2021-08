Presentación de los integrantes de la lista 502 C “Adelante Tierra del Fuego”

En un acto desarrollado en el hotel Capolonio de la ciudad de Ushuaia, Fernando Gliubich,

Verónica Pani, José Mallemaci, y Marcia González presentaron formalmente la lista 502 C

Adelante Tierra del Fuego que competirá en las PASO el próximo 12 de septiembre. “La

lista expresa un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente”, dijo

Gliubich.

Los precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio

representando a la lista 502 C Adelante Tierra del Fuego en la provincia de Tierra del

Fuego, encabezados por Fernando Gliubich, formalizaron la presentación de la lista que

competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de

septiembre, con un acto que se llevó adelante en el hotel Capolonio de la ciudad de

Ushuaia, donde se pronunciaron discursos críticos hacia a la administración de Alberto

Fernández.

El acto comenzó pasada las 11 horas, y del cual también participaron los integrantes de la

lista que encabeza Gliubich, como Verónica Pani, José Mallemaci, y Marcia González, que

quedó oficializada el 24 de julio tras el cierre de las nóminas de precandidatos que

competirán en las PASO, como así también el presidente del partido de la Unión Cívica

Radical Alejandro Vernet, la legisladora Liliana Martínez Allende, autoridades partidarias,

afiliados y simpatizantes y vecinos de la ciudad.

Tras la presentación, el precandidato a diputado nacional Fernando Gliubich señaló que

“hoy estamos acá para expresar la posibilidad de que la sociedad pueda reflexionar y votar

una alternativa diferente, donde debemos volver a reconstruir el valor de la palabra para los

dirigentes políticos, para que vuelvan a ser creíbles, dado que entiendo que si seguimos

haciendo lo mismo, el resultado va ser exactamente el mismo, por eso necesitamos

representantes genuinos en Diputados y en todos los estamentos, que no teman hacer una

pregunta o tengan que cumplir órdenes, hay que ir con las manos libres a buscar soluciones para nuestra provincia”, sentenció Gliubich.

En este sentido sostuvo que “desde nuestro proyecto estamos propiciando un modelo que

promueva la actividad privada, que realmente trabaje en pos de la recuperación de salarios

de los trabajadores, la necesidad de la promoción de un circulo virtuoso entre producción y

trabajo, donde se pueda recuperar el ahorro, la inversión productiva, entendemos que hay

un camino de previsibilidad que se ha abandonado hace muchos años en nuestro país, y

donde Argentina hace mucho tiempo que ha perdido la capacidad de generar de trabajo”.

Al respecto recordó que “hoy el 51 % de los trabajadores está en la informalidad, por eso

insisto en la necesidad que discutamos cómo solucionamos los problemas del presente y el

futuro, cosa que la Argentina hace tiempo que no discute, más allá de los análisis que uno

puede hacer en relación a quiénes gobernaron los últimos 10 años”, dijo, al tiempo que

recordó que “hoy tenemos un 45% de pobreza según datos oficiales y evidentemente algo

se está haciendo mal, están expulsando a las empresas y para algunos los empresarios son enemigos, acá tiene que haber empresarios para que haya trabajadores, bien pagos y bien tratados por el empresario, si no hay empresario, no se logra el trabajo”, sostuvo.

Al cuestionar al gobierno nacional, Gliubich habló de los impuestos que aplastan, los

problemas de inflación, de trabajo y de falta de futuro, y al respecto consideró que “es

necesario bajar la presión fiscal, somos un país con una presión tributaria increíble y en

muchos casos inaguantable, se expulsa a las empresas en lugar de atraerlas, los

comerciantes saben bien que además de la carga tributaria está el 931 que es otro sueldo

más, y no pueden tomar más gente para trabajar, hay que ordenar todo esto para volver a

atraer la inversión privada”.

Ante los afiliados e invitados presentes dijo que “nosotros también necesitamos algunas

definiciones de parte del gobierno nacional como lo es la extensión del subregimen de

promoción industrial, donde a poco más de un año el gobierno nacional todavía tiene a

todos los fueguinos insertos en una incertidumbre total, pero también debemos favorecer la generación del empleo para las más de diez mil familias que están desocupadas”.

Por último expuso que “si bien hay pesimismo y tristeza por el futuro, donde desde hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre y solo son idas y vueltas, son falta de un plan, son excesos del poder, son políticos con privilegios, son agresiones y soberbia, son, en definitiva, más relatos que respuestas, desde la lista Adelante TDF prometemos que vamos a comenzar a cambiar esa situación de país que tenemos hoy porque la misma pasión y compromiso que le pongo día a día en mi actividad privada en la empresa familiar que llevo adelante, le voy a poner a este lugar si me eligen y a los que me toque ocupar porque no sé hacerlo de otra manera, estos años aprendí que para cambiar el país necesitamos ser más, si somos los mismos en los mismos lugares no dejamos crecer a otros”, concluyó el precandidato a diputado nacional Fernando Gliubich.