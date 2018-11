El subsecretario Gestión Ciudadana, Daniel Facio se refirió al reclamo que vienen llevando adelante algunas agencias de remise respecto del recambio de relojes en sus unidades. Desde el Municipio y por ordenanza está establecido que deben ser relojes homologados por el INTI, para garantizar al vecino que los mismos no han sido manipulados ni adulterados en detrimento del pasajero.

En este sentido, el subsecretario indicó que el municipio exige la colocación de “los relojes que se utilizan para medir tiempo y distancia son los que hoy están homologados y son cinco”.

Facio relató que contactaron, y contaron “con la presencia de un ingeniero especializado del INTI en estos relojes, que vino de la provincia de Salta y nos dio un detallado informe técnico que ya existen los relojes homologados”, para el servicio de remises.

“De hecho, nos comentaba la situación de Salta y de Córdoba donde hay determinados municipio que han decidido usar relojes, y lo han hecho a partir de los relojes homologados” agregó.

“No podemos empezar ni siquiera a charlar condiciones laborales cuando se está llevando adelante un servicio de manera irregular con estos relojes” advirtió Facio.

Asimismo, reconoció que antes se usaban estos relojes: “Es cierto que hacía tiempo que se utilizaban, pero es momento de poner fin a situaciones donde puede haber ocurrido que hayamos estado sometidos a irregularidades respecto de un reloj que puede ser manipulado, si no está debidamente homologado y precintado. –y agregó- tienen que tener elementos de seguridad, y en este sentido debemos avanzar y luego dar las discusiones en cuanto a la calidad de trabajo que tienen que ver con otro tipo de discusiones”, indicó el funcionario.

En relación a la renovación de las licencias de remises, Facio indicó que “aquellas que no estén sujetas a derecho obviamente que no. No vamos a avalar como estado municipal que se sigan utilizando elementos que no están ajustados como la ley lo indica” subrayó.

