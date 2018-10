Muerte de joven riograndense: Fue un infarto dijo el Fiscal de la causa

En el edificio del centro mendocino donde vivía la estudiante de Tierra del Fuego que fue hallada muerta hay una gran conmoción. Los vecinos no salen de su asombro y no saben qué le pasó a la joven que vivía en el departamento 6 del primer piso. El portero no quería hablar, los policías le pidieron que no dé ningún tipo de información y al ser consultado por el POST se negó a responder cualquier dato.

Luciana Nicole Núñez, de 21 años, vivía sola. Estudiaba desde hace un par de años Comercio Exterior en Mendoza. No tenía problemas de salud, pero su muerte fue totalmente natural.

El fiscal de Homicidios, Carlos Torres, le confirmó al POST sobre la causa del deceso de la joven. “Sufrió un infarto”, aseguró el magistrado de acuerdo al informe del forense.

La familia de la joven está viajando desde Tierra del Fuego a Mendoza. Fue por la madre que el cadáver de Luciana fue encontrado por policías.

La mujer no se podía comunicar con su hija desde el domingo. Llamó a la Policía mendocina y cuando los uniformados se trasladaron hacia el edificio Presidente, ubicado en calle San Martín 941, encontraron muerta a la chica.

Fuente: Mendoza Post

