Monumento Histórico de la ciudad arrasado por incendio intencional

Ayer lunes, un incendio intencional consumió una vivienda abandonada, pero que fue declarada Monumento Histórico de la ciudad. Patrimonio cultural de Rio Grande que se pierde por la desidia de quienes deberían resguardar estas edificaciones que datan de muchos años.

En menos de siete días, dos veces y de manera intencional, se incendió una gamela abandonada ubicada en la calle Ovejero 11, al costado de lo que era el ex Frigorífico CAP.

Al respecto, el jefe de la comisaría de la Margen Sur, el Comisario Miguel Godoy, brindó detalles de la actuación de los bomberos empezando por aclarar el tipo de vivienda que se incendió: «Es una vivienda del casco viejo de la ciudad, de interés cultural, se extinguió rápidamente el incendio, más allá que fue de gran magnitud, se hicieron los trabajos periciales, recordando que estas viviendas no cuentan con servicios instalados, se presume que fue provocado el incendio aunque está todo en materia de investigación, pero se descarta que haya sido accidental porque no tienen servicios, pero no sabemos fehacientemente como se originó aunque está claro que fue intencional».

Es el final que merece una vivienda declarada Monumento Histórico de la ciudad?. Definitivamente no, porque más allá que el incendio fue intencional, en menos de 7 días lo hicieron 2 veces.

La maldad de quienes lo hicieron y la desidia de quienes deben resguardar los monumentos históricos se llevaron una parte de la rica historia de nuestro Rio Grande.