MELELLA PRESENTÓ SU GABINETE Y ASUME COMO GOBERNADOR ESTA TARDE

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RIO GRANDE.-Hoy sume el gobernador electo Gustavo Melella y su vice gobernadora electa, Mónica Urquiza y ayer presentaron en sociedad al gabinete provincial que los acompañara en los primeros años de gestión.

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE:Lic.Agustín TITA

MINISTERIO DE GOBIERNO,JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:Adriana CHAPPERON

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS:Guillermo FERNANDEZ

AREF:Oscar BAHAMONDE

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Gabriela CASTILLO

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE:Sonia CASTIGLIONE

MINISTERIO DE SALUD:Judith DI GIGLIO

MINISTERIO DE EDUCACION,CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:Analia CUBINO

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO:Verónica GONZALEZ

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO:Marcelo ROMERO

SECRETARIO GENERAL LEGAL Y TECNICA:José Guillermo CAPDEVILA

SECRETARIO DE MALVINAS, ANTARTIDA,ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y ASUNTOS INTERNACIONALES:Andre DACHARY

SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN POLITICA DE GOBIERNO:Federico RUNIN

 

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