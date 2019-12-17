MELELLA PRESENTÓ SU GABINETE Y ASUME COMO GOBERNADOR ESTA TARDE
RIO GRANDE.-Hoy sume el gobernador electo Gustavo Melella y su vice gobernadora electa, Mónica Urquiza y ayer presentaron en sociedad al gabinete provincial que los acompañara en los primeros años de gestión.
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE:Lic.Agustín TITA
MINISTERIO DE GOBIERNO,JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:Adriana CHAPPERON
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS:Guillermo FERNANDEZ
AREF:Oscar BAHAMONDE
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Gabriela CASTILLO
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE:Sonia CASTIGLIONE
MINISTERIO DE SALUD:Judith DI GIGLIO
MINISTERIO DE EDUCACION,CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:Analia CUBINO
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO:Verónica GONZALEZ
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO:Marcelo ROMERO
SECRETARIO GENERAL LEGAL Y TECNICA:José Guillermo CAPDEVILA
SECRETARIO DE MALVINAS, ANTARTIDA,ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y ASUNTOS INTERNACIONALES:Andre DACHARY
SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN POLITICA DE GOBIERNO:Federico RUNIN