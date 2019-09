Martina Sasso : «Es ilógico que aprueben una obra donde no ven la traza , pero no aprueban esto, porque no vieron un presupuesto”

Martina Sasso Directora del Programa Marino ( CLT ) en dialogo con FM FUEGO manifestó “Estoy contenta porque surge la posibilidad de que se sienten a hablar sobre la protección de una de las áreas mas importante de TDF y para el país, por su capacidad de captura de carbono en los turbales que tiene, y por otro lado desalentada porque nuevamente se ha postergado”

Sasso indicó que “Tuve la posibilidad de participar en la sesión en la que se sugirieron ciertas modificaciones que ya habían sido negociadas con anterioridad con algunas ONG y que tenían que ver : con ampliar 1000 mts un tramo de la reserva ,y modificar el inciso sobre los integrantes de la comisión consultiva , modificación con las que estuvimos de acuerdo, pero después surgieron trabas que tienen que ver con el presupuesto, que me parecieron ilógicas ,porque aprobaron una obra donde no vieron la traza , pero no aprueban esto porque no vieron un presupuesto”

En tal sentido agrego que “otra de las trabas que hubieron, fue el registro de propiedad de inmueble , que aún no se ha solucionado porque no se ha pensado en ninguna solución”

Finalmente, Sasso señaló “Yo tengo la esperanza que se junten los legisladores en 10 días, como prometieron y puedan subsanar estos temas y que se pueda contar con el área protegida de la Peninsula Mitre” concluyó.

